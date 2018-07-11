"مالية الشارقة" تنظم الملتقى المالي الدوري الثاني

الشارقة 24 – وام:

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة اليوم الإثنين، الملتقى المالي الدوري الذي تعقده الدائرة لدوائر حكومة الشارقة، للتواصل ومتابعة المستجدات المالية بشكل عام لضمان وصول وانسيابية المعلومات وإدارة العمل المالي بشكل عملي ومباشر ضمن إطار منهجي موحد للجهات الحكومية.

وتطرق الملتقى للعديد من النقاط، ومنها إجراءات عمل الصيانة الدورية للسيارات الحكومية، إضافة إلى عرض دليل الإجراءات المالية "إصدار 2018" وشرح آلية تطبيقه، وكذلك العديد من المناقشات المميزة التي أثرت التجارب المتبادلة بين الجهات الحكومية.

وتحدث في الملتقى مختصون ومستشارون من بينهم حسن باشا مدير مكتب دعم القرار في الدائرة، وأحمد الكندي رئيس قسم أداء الموردين بالإضافة إلى مستشاري الدائرة.

وقال سعادة وليد الصايغ مدير عام الدائرة، إن الملتقى يؤكد أهمية وضرورة الاستمرار في التواصل مع الدوائر الحكومية لتعزيز الاطلاع على المستجدات خاصة فيما يتعلّق بدليل الإجراءات المالية "إصدار 2018" الذي جاء متوافقاً مع القانون المالي ولائحته التنفيذية وشارحاً لهما، حيث قدم فريق الدائرة من خلاله المعلومات الوافية والضرورية حول العمل المالي والإجراءات المالية بما يسهم في تعريفها وتوضيحها، وقد جاء الملتقى تتويجاً وتكملة لتلك الأنشطة المشتركة بين المالية والدوائر لتعزيز أداء مالي متميّز ومتناغم واتساقاً مع خطط الدائرة الاستراتيجية الحالية والمستقبلي.

ولفت الصايغ إلى أن من بين مهام الدائرة بذل كل الجهود من أجل الوصول إلى أنظمة مالية وإجراءات مترابطة مع القوانين والنظم واللوائح والرد على أي استفسارات تتعلّق بإجراءات وتحديات العمل كي يتم التعامل معها من قبل الجميع بكل وضوح ودقة.

من جانبه، أكد مدير مكتب دعم القرار بالدائرة أهمية الملتقى المالي للتواصل والاتصال مع الجهات ونقل التجارب والخبرات، مشيراً إلى استعداد دائرة المالية المركزية الدائم لاطلاع ومساندة الدوائر الحكومية في إجراءات عملها ودعم تطوير الإجراءات المالية والأدلة الإرشادية لتحسين العمل.

واستعرض الإجراءات المالية الذي تم إصدارها مؤخراً لشرح القانون المالي رقم 4 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وإجراءات تنفيذ الدليل، ومن بينها منهجية البحث والدراسة وآليات إعداد الدليل وأبواب الدليل الحالية ومقارنتها بالدليل السابق وإجراءات العمل مع المتغيّرات مثل ضريبة القيمة المضافة وحساب الخزينة الموحد والدفع الإلكتروني وتطوير شاشات النظام للتوافق مع اللائحة التنفيذية للقانون المالي وغيرها من المحاور ذات الصلة.

من جانبه، قال أحمد الكندي إن مشروع صيانة المركبات الحكومية يعتبر من المشاريع الريادية التي تخدم تنظيم وإدارة أسطول مركبات حكومة الشارقة، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً توقيع عقد صيانة أسطول المركبات مع شركة رافد لحلول المركبات والذي يشمل الفحص الدوري للمركبات والصيانة الدورية والصيانة التصحيحية.