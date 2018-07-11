أميركا والصين تصعدان في حرب الرسوم الجمركية

الشارقة 24 – رويترز:

صعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نزاعها التجاري مع الصين، وهددت بفرض رسوم جمركية بنسبة 10%، على قائمة واردات صينية جديدة، بقيمة 200 مليار دولار، ما أدى لتراجع أسواق الأسهم ودفع بكين للتحذير من أنها ستضطر للرد.

وقالت وزارة التجارة الصينية: إنها مصدومة، وإنها ستقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية، لكنها لم تعلن حتى الآن كيف سترد، ووصفت الأفعال الأميركية في بيان بأنها "غير مقبولة بالمرة".

وقالت بكين إنها سترد على تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية، ويشمل ذلك "إجراءات نوعية"، وهو تهديد تخشى الشركات الأميركية العاملة في بكين، أن يعني أي شيء بداية من تكثيف عمليات الفحص والتفتيش التي تخضع لها هذه الشركات، ووصولاً إلى عرقلة الموافقة على الاستثمارات والمقاطعة من المستهلكين.

وتتجاوز الـ 200 مليار دولار بكثير، القيمة الكلية لجميع السلع التي تستوردها الصين من الولايات المتحدة، وهو وما يعني أن بكين قد تحتاج للتفكير في وسائل مبتكرة، للرد على مثل هذه الإجراءات الأميركية.

كان المسؤولون الأميركيون أصدروا، يوم الثلاثاء، قائمة تضم آلاف الواردات الصينية التي تريد إدارة ترامب فرض رسوم جمركية جديدة عليها، وتشمل مئات المنتجات الغذائية والتبغ والكيماويات والفحم والصلب والألومنيوم، ما أثار انتقادات من بعض مجموعات الصناعة الأميركية.

وتشمل القائمة أيضاً سلعاً استهلاكية، منها إطارات السيارات والأثاث والمنتجات الخشبية وحقائب اليد وحقائب السفر وطعام الحيوانات الأليفة وقفازات كرة السلة والبسط والأبواب والدراجات وأدوات التزلج وحقائب الجولف والورق الصحي ومستحضرات التجميل.

وفرضت واشنطن في، الأسبوع الماضي، رسوماً جمركية بنسبة 25%، على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار وردت بكين على الفور، بفرض رسوم بنسبة مماثلة على صادرات أميركية للصين بقيمة معادلة.

ويخطط كل جانب لفرض رسوم على سلع إضافية بقيمة 16 مليار دولار، ما يرفع القيمة الإجمالية للسلع التي ستكون خاضعة لهذه الرسوم إلى 50 مليار دولار.

ويخشى المستثمرون، من أن يلحق تصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم ضرراً بالنمو العالمي، ويؤثر سلباً على المعنويات.