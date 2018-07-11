رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة

مؤسسة النفط الليبية تُعيد فتح مرافئ تصدير الخام

  • الأربعاء 11, يوليو 2018 في 4:54 م
  • مشهد عام لمصفاة النفط في رأس لانوف بليبيا
    مشهد عام لمصفاة النفط في رأس لانوف بليبيا
أعادت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، يوم الأربعاء، فتح أربعة مرافئ لتصدير النفط، بعد أن سلمتها فصائل في شرق البلاد إلى المؤسسة.
الشارقة 24 – رويترز:
 
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية التي مقرها طرابلس، يوم الأربعاء، أن أربعة مرافئ لتصدير النفط أُعيد فتحها، بعد أن سلمتها فصائل في شرق البلاد إلى المؤسسة.
 
وذكرت المؤسسة في بيان، أنه تم رفع حالة القوة القاهرة، وهي إعفاء قانوني من الالتزامات التعاقدية، عن موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة، وقالت: عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجياً خلال الساعات القليلة المقبلة.
 
وجرى إغلاق الموانئ، الشهر الماضي، في خضم صراع بين فصائل متناحرة للسيطرة عليها، مما تسبب في انخفاض إنتاج ليبيا من النفط 850 ألف برميل يومياً.
 
وأثنت المؤسسة الوطنية للنفط، على قرار الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، "بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء"، عبر إعادة الموانئ.