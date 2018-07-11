مؤسسة النفط الليبية تُعيد فتح مرافئ تصدير الخام

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية التي مقرها طرابلس، يوم الأربعاء، أن أربعة مرافئ لتصدير النفط أُعيد فتحها، بعد أن سلمتها فصائل في شرق البلاد إلى المؤسسة.

وذكرت المؤسسة في بيان، أنه تم رفع حالة القوة القاهرة، وهي إعفاء قانوني من الالتزامات التعاقدية، عن موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة، وقالت: عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجياً خلال الساعات القليلة المقبلة.

وجرى إغلاق الموانئ، الشهر الماضي، في خضم صراع بين فصائل متناحرة للسيطرة عليها، مما تسبب في انخفاض إنتاج ليبيا من النفط 850 ألف برميل يومياً.

وأثنت المؤسسة الوطنية للنفط، على قرار الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، "بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء"، عبر إعادة الموانئ.