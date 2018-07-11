تعاون بين "اقتصادية الشارقة" وبنك الإمارات دبي الوطني

الشارقة 24:

انطلاقاً من سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين والرقي بهذه الخدمات، قامت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها اقتصادية الشارقة لتعزيز التنمية الاقتصادية بالإمارة من خلال تقديم خدمات رقمية تسهم في تعزيز الاعتماد على الإجراءات غير الورقية ومنح المتعاملين خيار الاستعلام الإلكتروني عن رخص المنشآت الاقتصادية من خلال قنوات مصرفية متعددة ومعتمدة.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تعزيز آفاق التعاون في مجال تسهيل إجراءات الاستعلام عن الرخص للمستثمرين وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بتزويد بنك الإمارات دبي الوطني بخدمة الاستعلام الإلكتروني.

وتهدف هذه الاتفاقية لتقديم خدمات رقمية للمستثمرين للوصول إلى أعلى مستوى لرضا العملاء وبالتالي الرقي بالاقتصاد في إمارة الشارقة وهو ما تسعى إليه الدائرة.

تأتي اتفاقية الشراكة بين اقتصادية الشارقة وبنك الإمارات دبي الوطني، في إطار جهود الطرفين لتحقيق توجيهات الدولة بالعمل على إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات حكومية متميزة، عبر قنوات مبتكرة، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، للإسهام في تسهيل المعاملات المتعلقة بقطاع الأعمال وتوفير بيئة مناسبة للازدهار والنمو في إمارة الشارقة.

وقع الاتفاقية سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وعبد الله عبد الرحمن قاسم الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك خلال حفل خاص أقيم بمقر الدائرة بحضور عدد من كبار الموظفين لدى الطرفين.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: "إن الدائرة تحرص بشكل دائم على دعم وتطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في الإمارة بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تقضي بتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين في الشارقة للرقي بالوضع الاقتصادي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار".

وأوضح السويدي أن اقتصادية الشارقة تحرص على تعزيز علاقتها مع القطاع الخاص للوقوف على احتياجات قطاع الأعمال وتقديم المزيد من التسهيلات له، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الشارقة على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية، وأضاف تشكل هذه الاتفاقية استكمالاً لمجموعة من الاتفاقيات المشابهة مع القطاع المالي لتوفير خدمات رقمية متطورة لقطاع الأعمال وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها لهم.

وفي هذا السياق، قال عبد الله قاسم الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إنه لمن دواعي سرورنا في بنك الإمارات دبي الوطني أن نبرم هذه الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والتي ستوفر خدمات من شأنها أن تتيح لموظفي بنك الإمارات دبي الوطني الحصول على المعلومات اللازمة عن الرخص التجارية للشركات المسجلة لدى الدائرة وذلك مباشرة من خلال فروعنا وقنواتنا الإلكترونية، كما أنها ستساعد البنك في الارتقاء وتحسين تجربة عملائنا الكرام".