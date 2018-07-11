"مطارات أبوظبي" تفوز بجائزتين دوليتين

الشارقة 24 – وام:

أعلنت مطارات أبوظبي فوز إدارتها للمشتريات والإمداد بجائزتي "أفضل مبادرة لتنمية وتطوير الكوادر العاملة" و"الاستخدام الأكثر ابتكارا للتكنولوجيا" من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد، وذلك تكريماً للأعمال الرائدة والأداء الفاعل الذي حققه فريق مطارات أبوظبي بالاستناد إلى أهم المعايير الدولية المتخصصة بالتميز على مستوى القطاع.

وقال سعيد الزعابي نائب أول الرئيس التنفيذي لقسم المشتريات والإمداد في مطارات أبوظبي إن القسم لعب دوراً محورياً أسهم بنجاح الأعمال والمشاريع التي تخوضها مطارات أبوظبي ومن شأن جوائز معهد تشارترد للمشتريات والتوريد وغيرها من الجوائز المرموقة التي حصدتها الشركة خلال الأعوام القليلة الماضية تسليط الضوء على مدى التزام مطارات أبوظبي بالتفوق والتفاني للمساهمة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في التحول إلى واحدة من شركات المطارات الرائدة في العالم.

وتقدم الزعابي بالشكر لكل أعضاء الفريق الفائز على عملهم الدؤوب والتزامهم المستمر بتطوير مطارات أبوظبي وتحويلها إلى شركة متقدمة بمستوى عالمي معترف بها دوليا نظرا لإنجازاتها وأدائها المتميز.

ويعتبر معهد تشارترد للمشتريات والتوريد مؤسسة دولية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وتعمل في مجال الشراء والإمداد ويسعى المعهد للتميز في هذا المجال لتعزيز أفضل الممارسات وتوفير الخدمات لمصلحة أعضائه ومجتمع الأعمال الأوسع.