بورصات المنطقة تكتسي بالأخضر الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة، الثلاثاء، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.71% لتقفل عند مستوى 285.64 نقطة. كما ارتفعت السوق السعودية بدعم من غالبية قطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.10% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8417.91 نقطة. وارتفعت السوق الكويتية وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.27% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5302.31 نقطة في ظل ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.03% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1334.80 نقطة. بينما تراجعت السوق العمانية بواقع 0.42% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4498.34 نقطة وسط تراجع لكافة قطاعاتها. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.11% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2050.04 نقطة.

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة اليوم وسط ارتفاع في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2895.64 نقطة مرتفعاً بواقع 20.32 نقطة أو ما نسبته 0.71%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 316.1 مليون سهم بقيمة 308 ملايين درهم نفذت من خلال 3212 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.10% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 3.96% تلاه قطاع النقل بنسبة 2.00%.

وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.54% وصولاً إلى سعر 2.14 درهم تلاه سهم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 7.12% وصولاً إلى سعر 0.286 درهم، في المقابل سجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.52% وصولاً إلى سعر 0.317 درهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بنسبة 2.91% وصولاً إلى سعر 1.00 درهم. واحتل سهم مصرف عجمان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 64.2 مليون درهم تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 49.9 مليون درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 70.6 مليون تلاه سهم مصرف عجمان بواقع 65.6 مليون سهم.

محطة خضراء في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط دعم من غالبية قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8417.91 نقطة رابحاً بواقع 91.32 نقطة أو ما نسبته 1.10%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 141.1 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 109 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 58 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات القطاعات المرتفعة بنسبة 2.07% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.90%، وفي المقابل تصدر قطاع الخدمات التجارية والمهنية القطاعات المتراجعة بنسبة 0.96% تلاه قطاع الإعلام بنسبة 0.39%.

وسجل سعر سهم اتحاد اتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.42% وصولاً إلى سعر 19.38 ريال تلاه سهم أسترا الصناعية بنسبة 3.79% وصولاً إلى سعر 19.72 ريال، في المقابل سجل سعر سهم تكافل الراجحي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.84% وصولاً إلى سعر 58.10 ريال تلاه سهم بوان بنسبة 2.35% وصولاً إلى سعر 16.60 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.9 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 18 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 689 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 578.7 مليون ريال.

أرباح ملحوظة في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 57.09 نقطة أو ما نسبته 1.09% ليقفل عند مستوى 5302.31 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 47.1 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار نفذت من خلال 3802 صفقة.

وسجل سعر سهم الدولي نسبة ارتفاع بواقع 3.35% وصولاً إلى سعر 0.247 دينار تلاه سهم بنك وربة بنسبة 2.31% وصولاً إلى سعر 0.221 دينار. وسجل سعر سهم مشاريع أعلى نسبة تراجع بواقع 0.81% وصولاً إلى سعر 0.246 دينار تلاه سهم بنك بوبيان بنسبة 0.19% وصولاً إلى سعر 0.520 دينار.

واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.9 مليون سهم تلاه سهم جي اف اتش بواقع 10.7 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 7.2 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 6.3 مليون دينار.

السوق البحرينية ترتفع

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاع البنوك التجارية وسط ارتفاع أداء التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.37 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 1334.80 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 653.6 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.95 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 4.4 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 0.110 دولار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.79% وصولاً إلى سعر 0.640 دولار. وسجل سعر سهم مجموعة جي اف اتش المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.27% وصولاً إلى سعر 0.390 دولار تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.84% وصولاً إلى سعر 0.590 دينار. واحتلت مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون دولار تلاه بنك البحرين الوطني بواقع 378.9 ألف دينار.

السوق العمانية تواصل تراجعها

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة اليوم بعد أداء سلبي لكافة القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 18.92 نقطة وبنسبة 0.42% ليقفل عند مستوى 4498.34 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.7 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال نفذت من خلال 339 صفقة، وتراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.65% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.49% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.47%.

وسجل سعر سهم الوطنية العمانية للهندسة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.04% وصولاً إلى سعر 0.151 ريال تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 6.00% وصولاً إلى سعر 0.047 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات مركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم تلاه سهم بنك مسقط بواقع 824 ألف سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 310.1 ألف ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 257.4 ريال.

تراجع في السوق الأردنية

تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.11% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2050.04 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار نفذت من خلال 1467 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 36 شركة واستقرار لأسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.06%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.62% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.18%.