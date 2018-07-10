92.7 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة في 2017

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أعلن سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة خلال العام الماضي 2017 إلى 92.7 مليار درهم بنمو 4.7% عن العام الذي سبقه، وأكد أن هذا النمو يعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالوصول للتنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة.

وأضاف السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة حقق ارتفاعاً خلال العام الماضي بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2016، فيما وصل حجم الإنتاج الإجمالي في الشارقة إلى حوالي 161 مليار درهم بنمو 3.9% عن العام 2016 عندما بلغ 155 مليار درهم.

وأشار إلى أن الإنتاج العام غير النفطي للإمارة حقق نمواً بـ 3.5 %، فيما حقق قطاع الإدارة العامة للدفاع المدني والضمان الاجتماعي نسبة نمو 9.5% خلال 2017 مقارنة بـ 5.1% خلال العام الذي سبقه 2016، ما يؤكد أن الشارقة وضعت استثمارات كبيرة خلال العام الماضي في مكافحة الحرائق في المناطق الصناعية والسكنية، كما توسعت في مد شبكة الضمان الاجتماعي للمواطنين والمقيمين.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا من خلال تضافر الجهود كافة، داعياً إلى التعاون والتنسيق مع الشركاء على جميع المستويات، وبما يلبي ويحقق الأهداف المشتركة التي رسمتها الاستراتيجية العامة للدائرة، وبما يسهم في خدمة الفرد والمجتمع، ودفع الحركة الاستثمارية والنهضة الاقتصادية التي تشهدها الشارقة.