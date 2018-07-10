"غرفة الشارقة" تبحث تقوية علاقات التعاون الاقتصادي مع أثيوبيا

الشارقة 24:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تقوية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع غرفة التجارة والصناعة والجمعيات القطاعية في أديس أبابا عاصمة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وفرص تعزيز الاستثمار المتبادل وآليات التواصل بين مجتمعي الأعمال بين الشارقة وأثيوبيا.

وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة سابقاً بين الجانبين بما يسهم في دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الشارقة وأديس أبابا، ومن بينها دراسة جدوى مشروع بناء مركز معارض في أديس أبابا وفرص استقطاب مستثمرين إماراتيين كشركاء في المشروع، كما تطرق البحث إلى مسألة تشجيع مجتمعي الأعمال على المشاركة في المعارض الاقتصادية الدورية التي تقام في كل من الشارقة وأديس أبابا.

تم بحث تنظيم فعاليات مشتركة لتعريف بالفرص الاستثمارية لدى كل جانب وتحفيز القطاع الخاص بالمشاركة في الأحداث الاقتصادية التي تقام في الشارقة وأديس أبابا وأيضاً مدى إمكانية التنسيق بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي من الشارقة يضم قطاعات مختلفة لأثيوبيا ضمن خطة الزيارات الخارجية للبعثات التجارية التي تنظمها الغرفة، انطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى اكتشاف أسواق واعدة لأعضائها المنتسبين من ممثلي القطاع الخاص بالإمارة وتطوير العلاقات الاقتصادية ورفع حجم المبادلات التجارية مع مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال لقاء عقد مؤخراً في مقر الغرفة بين سعادة وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وإلياس جينيتي رئيس غرفة التجارة والصناعة والجمعيات القطاعية في أثيوبيا، وذلك بحضور سعادة محمد أحمد أمين مديرعام غرفة الشارقة بالوكالة، وفاطمة خليفة المقرب رئيس قسم التعاون الدولي في الغرفة، وعبد الله أدم مستشار الغرفة للشؤون الأفريقية، إلى جانب جيتاشو ريجاسا أمين عام غرفة أديس بابا، وتامرات أرماسو أمين عام مركز أديس أبابا للمعارض وتنمية الأعمال.

واستعرض سعادة وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، أمام الوفد الأثيوبي الزائر فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجالات في الشارقة، مُسلطاً الضوء على ما توفّره الإمارة ومؤسساتها من حوافز ومزايا جاذبة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم في ضوء المكانة الرائدة التي تتبوأها الإمارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي كمركز اقتصادي حيوي وبارز، وخاصة في ضوء السماح بتملك المستثمرين العالميين 100% من شركاتهم في الدولة اعتباراً من نهاية العام الجاري مقرونة بمنظومة متكاملة لتأشيرات الدخول تسمح بمدد إقامة تصل إلى 10 أعوام للمستثمرين وأفراد أسرهم.

وأعرب بوخاطر عن حرص الغرفة على دفع مجالات التعاون الاقتصادي بين الشارقة وأثيوبيا إلى مراحل متقدمة، من خلال توفير كافة التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأثيوبيين الراغبين بالاستثمار في الشارقة، في إطار سعيها الدؤوب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وبناء الشراكات التجارية والترويج لبيئة الأعمال التنافسية في الإمارة إلى جانب تعزيز التواصل مع غرف التجارة والصناعة في مختلف الدول الصديقة لبحث الآفاق المتاحة أمام مجتمع الأعمال المحلي لتعزيز وتنويع استثماراتهم في الخارج.

وأشار بوخاطر إلى أن الغرفة ستبادر إلى تشجيع مجتمع الأعمال المحلي على المشاركة في الأحداث الاقتصادية التي تنظم في أديس أبابا بما يُعزّز فرص الاستثمار والعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين الشارقة وأثيوبيا، داعياً الغرفة الأثيوبية إلى تشجيع رجال الأعمال الأثيوبيين إلى المشاركة في المعارض الاقتصادية والتجارية والثقافية المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة على مدار العام.

من جانبه، أشاد إلياس جينيتي رئيس غرفة التجارة والصناعة والجمعيات القطاعية في أثيوبيا، بالتطور والازدهار الذي تشهده الشارقة على مختلف الصعد وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري على مستوى المنطقة، مبدياً اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل وتطوير الروابط بين قطاع الأعمال الخاص في أثيوبيا ونظيره في إمارة الشارقة ودفعها إلى مستويات أفضل بما يحقق تطلعات جميع الأطراف ويخدم المصالح الاقتصادية للبلدين الصديقين.

وفي ختام الزيارة، اصطحب مدير عام الغرفة بالوكالة الوفد الأثيوبي إلى جولة في "المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية" المقام في مقر الغرفة حيث أطلع الوفد على المنتجات التي تعرض لأكثر من 180 منشأة في حوالي 191 منصّة عرض، وتغطي 30 مجالاً في القطاعات الصناعية مثل المواد الغذائية، الكهربائيات، والمواد الكيميائية، ومواد البناء، والأدوات الصحية، والمنتجات البلاستيك، والأدوية، ومعدات النفط والغاز وغيرها.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قد سجل نموا في حدود 9% خلال العام الماضي ليصل إلى 781.9 مليون دولار في 2017، حين بلغ حجم الاستثمارات الأثيوبية المباشرة في الدولة 17 مليون دولار خلال عام 2015، فيما بلغ عدد الشركات الأثيوبية العاملة في الشارقة والمسجلة لدى الغرفة أكثر من 182 شركة أثيوبية، وتعد الإمارات الدولة الخليجية الثانية بعد المملكة العربية السعودية في الاستثمار في إثيوبيا.