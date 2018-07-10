الإسترليني يرتفع مع سعى ماي إلى الوحدة بعد استقالة وزيرين

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تبددت فيه المخاوف من أن استقالة وزيرين ستثير تحدياً فورياً لزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في حين انخفض الين مقابل الدولار، مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر.

وتحول الإسترليني للارتفاع خلال الجلسة وزاد إلى 1.3272 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.3189 دولار، أمس الإثنين، عقب استقالة وزيري الخارجية وشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي احتجاجاً على خطط رئيسة الوزراء البريطانية للإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

ويقول مشروعون من حزب المحافظين، إن ماي بمنأى على الأرجح عن مواجهة تحد لزعامتها على الرغم من الاستقالتين، وإن هذا ساعد العملة على تحقيق بعض المكاسب.

وارتفع الإسترليني مقابل اليورو إلى 88.60 بنس، وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، صعد 0.1 %، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 89.025 بنس لليورو، أمس الإثنين.

وزاد الدولار 0.2 % مقابل الين الياباني، الذي يشتريه المستثمرون في العادة خلال أوقات الضبابية السياسية، إلى 111.08 ين ليصعد فوق مستوى 111 يناً للمرة الأولى منذ يوم الثلاثاء الماضي، مقترباً من أعلى مستوى في 6 أشهر.