التضخم السنوي في مدن مصر يقفز إلى 14.4%

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء، بأنّ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية، قفز إلى 14.4 % في يونيو من 11.4 % في مايو الماضي.

وعلى أساس شهري، قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن، إلى 3.5% في يونيو من 0.2% في مايو.

ورفعت الحكومة المصرية في يونيو، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

هذه هي المرة الثالثة، التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق، والمياه والكهرباء، وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.