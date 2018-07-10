الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة سياحية إيرانية

الشارقة 24 - واس:





فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، عقوبات على شركة إيرانية تعمل في مجال السياحة.

وأفاد بيان للخزانة الأميركية، أن شركة "ماهان تريفيل" السياحية الإيرانية، كانت تدير التعاملات الدولية لشركة "ماهان" للطيران الإيرانية، وخاصة التعاملات المالية لصالح شركة الطيران، التي فرضت واشنطن العقوبات عليها تحت مرسوم حول محاربة الإرهاب.

وذكر البيان أنه نتيجة للإجراء الذي اتخذ اليوم، يتم تجميد كل ممتلكات، ماهان للسفر والسياحة الموجودة تحت الولاية القضائية الأميركية.

وتشمل العقوبات على "ماهان تريفيل أند توريزم" تجميد كافة أصولها داخل منطقة الاختصاص الأميركية.

وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن شركة "ماهان" للطيران تقدم خدمات للحرس الثوري الإيراني وتستخدم طائراتها لتوريد الأسلحة ونقل المسلحين والعملاء الإيرانيين.