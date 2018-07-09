علي السويدي: "كلباء" على موعد مع مشروع متكامل لتطوير "الكورنيش"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشف سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة عن مشروع جديد لتطوير كورنيش مدينة كلباء على امتداد 5.3 كم.

وقال السويدي إن المشروع يأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إطار رؤى سموه الهادفة لتوفير أرقى الخدمات لعموم الأهالي والمقيمين في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وأشار رئيس الدائرة إلى أن المشروع الجديد يأتي بعد انتهاء أعمال مشروع الكواسر البحرية على امتداد الشاطئ، والذي نُفذ ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

ولفت السويدي إلى أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تقضي بتطوير شارع الكورنيش وإنشاء شارع خدمي، ورفده بمواقف مستحدثة للسيارات، وحديقة شاطئية على امتداد الكورنيش أسوة بحديقة الشاطئ العامة مقابل منطقة سهيلة.

وأضاف أن المشروع يتضمن عمليات تطوير متكاملة تضم استبدال الرمال الشاطئية الطينية، برمال بيضاء تناسب عمليات السباحة وتضيف المظهر الجمالي على غرار الشاطئ الجديد بمدينة دبا الحصن.

وأوضح رئيس دائرة الأشغال العامة أن المشروع يحتوي على ممشى مطاطي لممارسة رياضتي المشي والركض، تلبية لمتطلبات الأهالي ومرتادي الشاطئ، فضلاً عن رفده بمساحات خضراء.

واختتم السويدي حديثه بالتأكيد على تعيين الاستشاري لعمل المخططات الأولية للمشروع الذي سيتم تنفيذه فور اعتماد التصاميم اللازمة، وذلك بالتعاون بين عدد من الجهات الخدمية بالإمارة، من بينها دوائر التخطيط والمساحة، والأشغال العامة، وهيئة الطرق والمواصلات وغيرها.