الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "السعودية"

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة الإثنين، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.35% لتقفل عند مستوى 2875.32 نقطة. وفي المقابل ارتفعت السوق السعودية في ظل تباين أداء قطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.27% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8327.59 نقطة. بينما تراجعت السوق الكويتية وكان هذا التراجع بنسبة 0.17% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5245.22 نقطة في ظل تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 0.14% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1334.35 نقطة. وتراجعت السوق العمانية بواقع 0.06% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4517.27 نقطة وسط تراجع لكافة قطاعاتها. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.23% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2052.31 نقطة.

محطة حمراء في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2875.32 نقطة مرتفعاً بواقع 10.03 نقطة أو ما نسبته 0.35%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 236.9 مليون سهم بقيمة 264.1 مليون درهم نفذت من خلال 3245 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 1.69% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع الخدمات القطاعات المتراجعة بنسبة 2.04% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.90%.

وسجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.55% وصولاً إلى سعر 0.702 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 9.09% وصولاً إلى سعر 1.44 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.315 درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 6.67% وصولاً إلى سعر 1.26 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 60.8 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 55.6 مليون درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 91.4 مليون تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 37.5 مليون سهم.

السوق السعودية تربح 103.27 نقطة

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8325.80 نقطة رابحاً بواقع 103.27 نقطة أو ما نسبته 1.26%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 103.27 مليون سهم بقيمة 1.26 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 104 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 68 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الطاقة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.99% تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.77%، وفي المقابل تصدر قطاع الإعلام القطاعات المتراجعة بنسبة 1.71% تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.68%.

وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.18% وصولاً إلى سعر 14.44 ريال تلاه سهم نماء للكيماويات بنسبة 5.01% وصولاً إلى سعر 30.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الحكير أعلى نسبة تراجع بواقع 3.90% وصولاً إلى سعر 20.68 ريال تلاه سهم إكسترا بنسبة 3.87% وصولاً إلى سعر 57.10 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22.5 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 15.2 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 504.1 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 480 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتد هابطة

تراجعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 8.85 نقطة أو ما نسبته 0.17% ليقفل عند مستوى 5245.22 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 42.8 مليون سهم بقيمة 19.4 مليون دينار نفذت من خلال 2955 صفقة.

وسجل سعر سهم المباني نسبة ارتفاع بواقع 2.35% وصولاً إلى سعر 0.654 دينار تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 0.93% وصولاً إلى سعر 0.109 دينار. وسجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة تراجع بواقع 1.30% وصولاً إلى سعر 0.760 دينار تلاه سهم أهلي متحد بنسبة 1.02% وصولاً إلى سعر 0.195 دينار.

واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12.1 مليون سهم تلاه سهم زين واقع 4.8 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 7.2 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 2.3 مليون دينار.

محطة حمراء في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي الفنادق والسياحة والبنوك التجارية وسط ارتفاع أداء التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 1.89 نقطة أو ما نسبته 0.14% ليقفل عند مستوى 1334.43 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 4.43 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 3.87 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 40.40 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 18.48 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم مجموعة جي اف اتش المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.60% وصولاً إلى سعر 0.395 دولار تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 0.83% وصولاً إلى سعر 0.242 دينار. وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 1.96% وصولاً إلى سعر 0.100 دينار تلاه سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 1.91% وصولاً إلى سعر 0.515 دينار. واحتلت مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.1 دولار تلاه بنك البحرين والكويت بواقع مليون دينار.

السوق العمانية تتراجع

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة اليوم بعد أداء سلبي لكافة القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.75 نقطة وبنسبة 0.06% ليقفل عند مستوى 5417.27 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال نفذت من خلال 384 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.19% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.15% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.

وسجل سعر سهم أريدو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.92% وصولاً إلى سعر 0.532 ريال تلاه سهم البنك الوطني العماني بنسبة 1.69% وصولاً إلى سعر 0.181 ريال، وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة تراجع بواقع 2.22% وصولاً إلى سعر 0.088 ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 1.90% وصولاً إلى سعر 0.103 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 934.3 ألف سهم تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 870 ألف سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 321.7 ألف ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 143.7 ريال.

تراجع في السوق الأردنية

تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.23% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2052.31 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 3.5 مليون دينار نفذت من خلال 1416 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 24 شركة واستقرار لأسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.22% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.16% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.13%.