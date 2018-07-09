أسواق المال الإماراتية تتصدر قائمة الأكثر جاذبية في الخليج

الشارقة 24 – وام:





تصدرت أسواق المال الإماراتية قائمة أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في منطقة الخليج، وذلك عقب بلوغ الأسعار مستويات سعرية مغرية لجميع فئات المستثمرين.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فقد وصل متوسط مكرر ربحية الشركات المدرجة فيها 12.97 مرة مع بداية شهر يوليو 2018 مقارنة مع 14 مرة مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2017.

وكانت أسعار غالبية الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين انخفضت خلال الشهور الأخيرة بنسب كبيرة، وذلك إثر عمليات جني أرباح التي تعرضت لها أو تداول شريحة منها بعد خصم الأرباح التي جرى توزيعها على المساهمين فيها عن العام 2017 وبحسب خبراء في قطاع الاستثمار فإن مؤشر مكرر الربحية للأسهم يُعد من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها مديرو محافظ الاستثمار وكبار المستثمرين إلى جانب مؤشر مضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية وذلك قبل اتخاذ قرارهم بالاستثمار في الاسواق المالية.

وعادة ما يقاس مكرر الربحية للأسهم من خلال قسمة سعر السهم السوقي على قيمة الربحية التي حققتها لشركة.

ووفقاً للإحصاءات التي أصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع فقد تجاوز إجمالي قيمة الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في الأسواق المالية على مساهميها 33 مليار درهم منها نحو 32 مليار تويعات نقدية والبقية عبارة عن أسهم منحة.

وجاءت هذه التوزيعات السخية للشركات بعدما حققت أرباحاً كبيرة عن العام 2017، حيث بلغت قيمتها نحو 70 مليار درهم.

ويتضح من خلال الإحصائيات الرسمية، أن مكرر ربحية قطاع العقار كان الأكثر جاذبية حيث وصل إلى 9.94 مرة، تلاه قطاع البنوك الذي وصل فيه متوسط مكرر الربحية 10.02 مرة، فيما بلغ بالنسبة لقطاع الخدمات 10.07 مرة و11.74 مرة لقطاع العقود.

وعلى صعيد قطاع التأمين فقد وصل مكرر الربحية 12.73 مرة وفي قطاع الضيافة 12.93 مرة، وكان مكرر الربحية في قطاع الطاقة الأعلى من حيث مكرر الربحية بعدما وصل إلى 16.24 مرة.