الأخضر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "العمانية" و"الأردنية"

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.17% لتقفل عند مستوى 2885.35 نقطة. كما ارتفعت السوق السعودية في ظل تباين أداء قطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.55% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8222.53 نقطة. وارتفعت السوق الكويتية وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.42% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5254.07 نقطة في ظل ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً جيداً بنسبة 0.41% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1336.32 نقطة. بينما تراجعت السوق العمانية بواقع 0.08% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4520.02 نقطة وسط تراجع لكافة قطاعاتها. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.01% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2057.06 نقطة.

مؤشر سوق دبي يرتفع 0.17%

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2885.35 نقطة مرتفعاً بواقع 4.93 نقطة أو ما نسبته 0.17%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 158.6 مليون سهم بقيمة 186.1 مليون درهم نفذت من خلال 1951 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الخدمات القطاعات المرتفعة بنسبة 2.70% تلاه قطاع السلع بنسبة 1.33% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع النقل القطاعات المتراجعة بنسبة 0.97% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.13%.

وسجل سعر سهم شركة أمانات القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.65% وصولاً إلى سعر 1.35 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 3.50% وصولاً إلى سعر 1.48 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.65% وصولاً إلى سعر 0.954 درهم تلاه سهم آن ديجيتال سيرفيس بنسبة 1.64% وصولاً إلى سعر 0.300 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 47.9 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 39.3 مليون درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 48.8 مليون تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 26.9 مليون سهم.

بداية أسبوع جيدة للسوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8177.61 نقطة رابحاً بواقع 44.92 نقطة أو ما نسبته 0.55%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 105.5 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 99 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع تجزئة السلع الكمالية القطاعات المرتفعة بنسبة 1.32% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.92%، وفي المقابل تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المتراجعة بنسبة 2.28% تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.93%.

وسجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.45% وصولاً إلى سعر 14.20 ريال تلاه سهم اللجين بنسبة 4.22% وصولاً إلى سعر 33.35 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السريع أعلى نسبة تراجع بواقع 4.92% وصولاً إلى سعر 13.92 ريال تلاه سهم المصافي بنسبة 3.39% وصولاً إلى سعر 44.15 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.8 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 12 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 523.7 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 461.7 مليون ريال.





السوق الكويتية تستهل تداولات الأسبوع بمؤشر أخضر

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 37.67 نقطة أو ما نسبته 1.42% ليقفل عند مستوى 5254.07 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 52.4 مليون سهم بقيمة 21.3 مليون دينار نفذت من خلال 2599 صفقة.

وسجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.35% وصولاً إلى سعر 0.925 دينار تلاه سهم بيتك بنسبة 2.22% وصولاً إلى سعر 0.598 دينار. وسجل سعر سهم صناعات أعلى نسبة تراجع بواقع 0.61% وصولاً إلى سعر 0.164 دينار. واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.5 مليون سهم تلاه سهم جي اف اتش واقع 6.7 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.7 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 4 ملايين دينار.





أرباح في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم ترأسه قطاع البنوك التجارية وسط تباين أداء التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.49 نقطة أو ما نسبته 0.41% ليقفل عند مستوى 1336.32 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 834.7 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 9.67 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.08 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.37% وصولاً إلى سعر 0.102 دولار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.59% وصولاً إلى سعر 0.640 دولار. وسجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.85% وصولاً إلى سعر 0.125 دينار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 1.75% وصولاً إلى سعر 0.112 دينار. واحتلت مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 968.4 ألف دولار تلاه المصرف الخليجي التجاري بواقع 928.7 ألف دينار.





السوق العمانية تتراجع

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة اليوم بعد أداء سلبي لكافة القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 3.77 نقطة وبنسبة 0.08% ليقفل عند مستوى 4520.02 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 897.8 ألف ريال نفذت من خلال 263 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.78% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.11% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.07%.

وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.12% وصولاً إلى سعر 0.090 ريال تلاه سهم بنك مسقط بنسبة 0.53% وصولاً إلى سعر 0.376 ريال، وسجل سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67% وصولاً إلى سعر 0.098 ريال تلاه سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 5.51% وصولاً إلى سعر 0.120 ريال. واحتل سهم بنك مسقط مركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 834.6 ألف سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 417.9 ألف ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 87.5 ريال.





تراجع هامشي في السوق الأردنية

تراجع مؤشر السوق الأردنية بشكل طفيف بنسبة 0.01% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2057.06 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.7 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون دينار نفذت من خلال 1157 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 36 شركة واستقرار لأسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.11% وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.23% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.10%.