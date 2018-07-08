فؤاد شرف: 260 مليوناً تكلفة توسعة سيتي سنتر الشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

كشف فؤاد منصور شرف مدير عام إدارة العقارات "الإمارات والبحرين وعُمان"، ومراكز التسوق في شركة ماجد الفطيم العقارية، يوم الأحد، عن التدشين الرسمي لتوسعة "سيتي سنتر الشارقة"، التي بلغت تكلفتها 260 مليون درهم، والتي شهدت إضافة مجمع "فوكس سينما" الأول من نوعه في الإمارة، والذي يضم 12 شاشة عرض، تقدم أفضل تجارب السينما، من خلال "جولد باي رودز"، وصالة "سيتي 101.6 إف إم ماكس"، والشاشات المخصصة للأطفال "كيدز سكرينز".

وأشار شرف إلى أن "سيتي سنتر الشارقة"، قام بتوسعة مواقف السيارات لتستوعب حالياً 1426 سيارة، إلى جانب توسعة المداخل والمخارج القريبة من المتاجر الرئيسية الكبيرة في المركز.

وأضاف أن مشروع التوسعة بدأ السنة الماضية، بهدف توفير تجربة تسوق وترفيه وطعام متكاملة للمواطنين والمقيمين والسياح القادمين إلى الشارقة من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذه التوسعة تشكل جزءاً من الاستراتيجية الطموحة، التي أعلنت عنها "ماجد الفطيم"، في يونيو 2016، والتي تشمل ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار درهم في السوق الإماراتية، بحلول العام 2026، لتصل استثماراتها الكلية في الدولة إلى 48 مليار درهم.

ولفت مدير عام إدارة العقارات، ومراكز التسوق بـ "ماجد الفطيم العقارية"، إلى أن "ماجد الفطيم" تسعى دائماً لتطوير مفهوم التجزئة والترفيه، بهدف مواكبة المتطلبات العصرية والاحتياجات المتغيرة للمتسوقين، والحفاظ على مكانتها كوجهة تسوق مفضلة في إمارة الشارقة، منوهاً إلى أن "سيتي سنتر الشارقة" يعكس بحلته الجديدة الرؤى والأفكار القيمة لمتسوقي المركز، الذين يتطلعون للتسوق من أبرز العلامات التجارية العالمية، ويستمتعون بألذ الوجبات، مع نخبة من المطاعم التي تلبي مختلف الأذواق، ووجهة متكاملة توفر لهم خيارات ترفيهية متنوعة، تمكّنهم من قضاء أجمل الأوقات مع الأهل والأصدقاء.