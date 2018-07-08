اقتصادية الشارقة و"صحارى" يبحثان تعزيز التعاون والشراكة

الشارقة 24:

استقبل سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أكرم عمار المدير العام لمركز صحارى بالمدينة، بحضور عدد من مديري ومسؤولي الدائرة والمركز، وذلك في إطار سعي الدائرة لتعزيز مجالات التعاون المتاحة بشكل عام، وتوثيق الشراكة مع المستثمرين من مختلف القطاعات، للإسهام في مواصلة تطوير الأداء والعمل على تنميته بشكل دائم.

وفي بداية اللقاء، رحب سعادة رئيس الدائرة بالضيوف، وأكد أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي: إن الدائرة تولي أهمية قصوى لتطوير إجراءات الاستثمار، حيث بلغت نسبة التحول الرقمي في إجراءات وخدمات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 100%، وإن الهدف من التحول الرقمي لخدماتنا، هو دعم رؤية دولة الإمارات، والتوجه الوطني نحو تطبيق نموذج الحكومة الرقمية في الإمارات، ولجعل الخدمات الحكومية أسهل وأسرع وأبسط لإسعاد المتعاملين، مشيراً إلى أن إتاحة الإجراءات والمعاملات إلكترونياً، يوفر الوقت والجهد، وهو ما يعد نقطة ارتكاز للانطلاق بفعالية لتعزيز أنشطة الأعمال، وتشجيع المستثمرين على تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة، وصولاً إلى اقتصاد تنافسي يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف سعادته، أن هذا اللقاء، يندرج في إطار توجه الدائرة للاتصال المباشر مع أهم القطاعات التجارية النشطة في الإمارة، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية، للتسهيل على المستثمرين، وتهيئة البيئة المناسبة لهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، تقدم الوفد بالشكر لدائرة التنمية الاقتصادية، على الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالعمل الاقتصادي في الإمارة، وأثنى على منهجية التطوير الواضحة التي تنتهجها الدائرة، وأكد ضرورة استمرار عملية التنسيق بين الجانبين، بما يضمن التكامل والتواصل وتبادل الخبرات، في مختلف المجالات للوصول إلى رؤية وخطة اقتصادية تنموية مميزة.

وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية زيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك، من خلال عقد لقاءات مشتركة دورية، لما لذلك من أثر إيجابي في الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمستثمر في المجال الاقتصادي في الإمارة.