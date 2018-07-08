"غرفة الشارقة" تبحث مع مجموعات العمل مساندة قطاعاتهم الاقتصادية

الشارقة 24:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع رؤساء ونواب مجموعات العمل القطاعية واقع مختلف القطاعات الاقتصادية في الشارقة، وسبل مساندة وتعزيز مساهمة جميع الأنشطة والأعمال الصناعية والتجارية والمهنية في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مختلف الصعد.

وناقشت الغرفة، خلال الاجتماع الربع سنوي الثاني لعام 2018 لرئيس الغرفة مع ممثلي مجموعات العمل الذي استضافته في مقرها، مؤخراً، أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وعدداً من مقترحات وتوصيات مجموعات العمل للارتقاء بواقع قطاعاتهم وازدهارها.

وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وبحضور سعادة محمد أحمد أمين المدير العام بالوكالة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، ومي التميمي تنفيذي أول مجموعات العمل، إلى جانب رؤساء ونواب مجموعات عمل قطاعات الصناعة والفنادق ومراكز التسوق والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة.

وأكد عبد الله سلطان العويس، في مستهل الاجتماع، التزام غرفة الشارقة بوصفها الممثل الأول للقطاع الخاص في إمارة الشارقة، بعقد هذا النوع من اللقاءات التفاعلية مع ممثلي مجموعات العمل بشكل دوري ومنتظم، للاطلاع عن قرب على واقع وشؤون مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، والتشاور حول الفرص التي تتيح لهم النمو والازدهار والمنافسة بشكل أكبر في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وحث العويس رؤساء ونواب مجموعات العمل القطاعية على تحقيق أقصى استفادة من اجتماعاتهم الدورية مع الغرفة، من خلال اقتراح الأفكار الخلاقة والمشاريع النوعية والمبادرات المبتكرة التي تسهم في تطوير الارتقاء بالواقع الاقتصادية إلى أفضل المستويات والترويج للشارقة كمركز اقتصادي حيوي وجاذب، مشدداً على أهمية وضرورة طرح كافة التحديات التي تواجه قطاعات العمل والمنشآت الاقتصادية والمستثمرين على طاولة البحث، لتدارك كل ما يمكن أن يعوق تطور اقتصاد الإمارة ويحد من الحركة الاقتصادية في انطلاقها نحو مستوى أرفع وأفضل، لافتاً إلى حرص الغرفة على التواصل والتعاون البنّاء مع كافة الجهات والشركاء الاستراتيجيين من مؤسسات وأجهزة مختصة في الإمارة لإيجاد أنفع الحلول التي تسهم في دفع التنمية التجارية والصناعية وجميع الأنشطة والأعمال الاقتصادية في الإمارة إلى الأمام بما يحقق رؤية القيادة الحكيمة وتطلعاتها الطموحة لبناء المستقبل الزاهي للإمارة والتنوع والاستدامة لاقتصادها.

وأثنى رئيس الغرفة على جهود ممثلي مجموعات العمل المتواصلة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة لخدمة مصالح إمارة الشارقة بشكل عام، والغرفة ومجتمع الأعمال بشكل خاص، منوهاً بالإنجازات التي حققتها مجموعات العمل خلال الربعين الأول والثاني والتحديات التي نجحت بتجاوزها بتعاون وثيق مع الغرفة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن تقوم كافة مجموعات العمل بتزويد قسم مجموعات العمل في الغرفة بالمقترحات والمبادرات لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً قطاعات السياحة والفنادق ومراكز التسوق، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاعات العقارات والصناعة والفنادق المتعلقة ببعض الرسوم لتقديمها إلى مكتب الرئيس لرفعها للجهات المختصة للنظر فيها.