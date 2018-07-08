الاتحاد للطيران تطلق خدمات طبية مخصصة للضيوف على متن الطائرة

الشارقة 24:





أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، خدمتين متخصصتين للمسافرين الجويين الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقاً قبل السفر وضمان استمرار الرعاية والسلامة على متن الطائرة.

وسيتم تقديم هذه الخدمات الشاملة، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي توفرها شركة طيران في المنطقة، من خلال موظفين متخصصين من الطاقم الطبي التابع للشركة، حيث يتميز جميعهم بأنهم مؤهلون في قطاع طب الطيران والنقل الجوي.

تتيح الخدمة الأولى للضيوف، الذين تتطلب حالاتهم صدور موافقة طبية لهم قبل السفر، إمكانية التقدم بطلب للحصول على زيارة من أحد أطباء الطيران التابعين للاتحاد للطيران وإجراء تقييم طبي لهم بالتشاور مع الطبيب المعالج الخاص بالضيوف.

وفي إطار هذه الخدمة، سوف يتولى الطبيب التابع للاتحاد للطيران إكمال كافة النماذج والتقييمات الطبية في الموقع المحدد، وإصدار التوصية بشأن حالة الضيف من حيث "اللياقة الطبية للسفر" خلال يوم واحد.

وتتمثل الخدمة الثانية في توفير ممرضة على متن الطائرة، والتي يمكنها مرافقة المسافرين خلال رحلتهم وتقديم الدعم الطبي لهم خلال فترة السفر.