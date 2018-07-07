المنصوري: نقلة نوعية لأدنوك في توزيع وبيع الوقود داخل الدولة

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، إحدى الشركات الرائدة التي حققت نقلة نوعية لخدمات توزيع وبيع الوقود داخل الدولة، مشيراً إلى ما تمتلكه من مسيرة تطور متميزة.

وقال معاليه: إن دولة الإمارات بشكل عام تتبوأ مكانة متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية، فيما يتعلق بالمستوى المتقدم للبنية التحتية التي تخدم هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك للعام 2018 برئاسة معاليه، والذي ناقش الخدمات والخيارات الجديدة التي طرحتها شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، للمستهلكين في محطات تعبئة الوقود التابعة للشركة بأسواق الدولة.

وأكد معالي المنصوري، أن اللجنة حريصة على مخاطبة الموضوعات التي تحتل أولوية لدى اهتمامات المستهلكين، ومواكبة التطورات المتلاحقة، والنشاط الواسع الذي تشهده الممارسات التجارية بالأسواق، والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، لضمان توازن واستقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها، أهمية تعزيز الجهود التوعوية للمستهلكين، بشأن الخيارات الجديدة والبدائل المتاحة لطريقة تعبئة الوقود، مع ضرورة مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لسلاسة التطبيق، وتجنب ازدحام السيارات داخل المحطات.

حضر الاجتماع، سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة، فضلاً عن ممثلين من شركة "أدنوك للتوزيع".

وقدم ممثلو "أدنوك للتوزيع"، عرضاً تقديمياً مفصلاً، حول خيارات تعبئة الوقود الجديدة للمستهلكين.

واطلع معالي الوزير وأعضاء اللجنة، على العرض التقديمي من قبل ممثلي "أدنوك للتوزيع"، الذين أوضحوا أن الشركة قدمت خياراً يقرره المستهلك، بأن ينال خدمة مميزة مع مكافآت متنوعة أو يقوم بتعبئة سيارته دون أي رسوم، وذلك في مسعى لخلق ثقافة الخيار والتميز في الخدمات المقدمة للزبون، مؤكدين أن الخدمة المتميزة في أدنوك للتوزيع لها ميزات أخرى وخدمات جديدة.

ولفتوا إلى أنه تم تخصيص مسارات إضافية، تتم مباشرة بشكل يومي، وفق احتياجات كل محطة، وفعلاً تم تحويل عدد من المسارات في كثير من المحطات، منذ بدء تطبيق الخدمة حسب الطلب بين الخدمتين، بحيث لا يزيد عدد خطوط الخدمة المتميزة على الخدمة الذاتية.

وأوضحوا أن "أدنوك للتوزيع" تتحمل تكاليف قيمة الشريحة الذكية وتركيبها مجاناً لزبائن الخدمة الذاتية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم وتشجيع الجمهور على استخدام الخدمة الذاتية الذكية، بالإضافةٍ إلى خطط الشركة بتقديم برنامج الولاء لجميع زبائن الشركة.

بدورها، أكدت اللجنة العليا لحماية المستهلك، على عدد من النقاط الرئيسية أبرزها، أهمية تعزيز الجهود التوعوية للمستهلكين بخياراتهم، مع ضرورة مراعاة تخصيص مسارات كافية لكل خدمة داخل المحطة، وأن تكون هناك مرونة كافية لتغيير تلك المسارات، بحسب كثافة الاستخدام لتجنب الازدحام في حركة السيارات، داخل وأمام المحطات.

وبحثت اللجنة، عدداً من القضايا الحيوية التي تخاطب احتياجات ومتطلبات المستهلكين، وتعزز من الجهود الحكومية الرامية، نحو استقرار أسعار السلع الأساسية، وتعزيز توازن الأسواق، وتمكين الممارسات التجارية السليمة.

وتم استعراض جدول متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، في اجتماعيها الرابع لعام 2017، والأول لعام 2018، إلى جانب مناقشة التطورات الخاصة بعدد من البنود التي لا تزال محل بحث ودراسة من قبل اللجنة، حيث تمت مناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات الخاصة بالتزام الأنشطة التجارية والخدمية، داخل الدولة باستخدام اللغة العربية .

وكانت اللجنة، قد أوصت في اجتماعاتها السابقة، بأن يتم إلزام القطاعات التجارية بالتعريب لوظائف الاستقبال ومراكز الاتصال وعند إصدار الفواتير، عن طريق إبلاغها بذلك عند تجديد الرخص، وأن توفر العيادات والمطاعم وغيرها مما شابه، أشخاصاً يتحدثون باللغة العربية .

وحددت اللجنة، إلزامية تطبيق تلك القرارات اعتباراً من مطلع العام الجاري، وعليه أوصت اللجنة في اجتماعها الحالي، بتكثيف الرقابة والتوعية من قبل الدوائر الاقتصادية، فيما يتعلق باستخدام اللغة العربية، ورفع تقارير للجنة حول نسب الالتزام.

كما ناقش الاجتماع، المستجدات الخاصة بالعقود الموحدة لتأجير السيارات، حيث تكررت شكاوى المستهلكين بشأن تأجير السيارات وخاصة السياحية، وتتركز أغلبها في غياب أو عدم وضوح بعض الشروط في العقود، منها مثل تحديد حد أعلى للكيلو مترات المسموح بقطعها من غير رسوم إضافية، أو تحرير بعض العقود باللغة الإنجليزية فقط، وأيضاً فيما يتعلق بتحديد قيمة التأمين وشروط الاسترداد.

وأوصت اللجنة في ذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة نموذج موحد لعقود تأجير السيارات، على غرار ما تم تنفيذه فيما يتعلق بعقود بيع السيارات الموحدة وعقود الإلكترونيات الموحدة.

وناقشت اللجنة، الحلول المقترحة لمشاكل الشحن خارج الدولة، حيث تلقت شكاوى للمستهلكين تتعلق بعملية الشحن خارج الدولة، سواء للأثاث أو الأغراض المنزلية أو السيارات، وتتمثل الشكاوى في عدم تسليم البضائع في دولة المقصد أو تأخر تسليمها أو وصولها ناقصة أو تالفة أو غيره، مع عدم وجود تأمين على سلامة الشحنات أو اكتمال وصولها.

وقد وجه معالي الوزير، بالتنسيق في هذا الأمر مع الجهات المعنية بإدارة ومراقبة عمليات الشحن خارج الدولة، وبحث إمكانية التعاون في هذا الصدد لتلافي تكرار الشكاوى.

وناقش الحضور، التحضيرات الخاصة بطلب استضافة وترأس الدولة لمؤتمر الشبكة الدولية لحماية المستهلك والتنفيذ في 2020-2021، وكانت آخر رئاسة للشبكة لدى تركيا، وتم اختيار زامبيا للعام 2018-2019.

ويضم هذا المؤتمر، نحو 130 مشاركاً من الدول الأعضاء في الشبكة، وتبحث جلساته العديد من القضايا الحيوية الخاصة بحماية حقوق المستهلكين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما بين الدول الأعضاء.

كما استعرض المجتمعون، التقارير الخاصة بالتضخم ومؤشرات الأسعار بالأسواق، وتقرير الاسترداد ضمن مؤشر التصدي للممارسات الضارة للنصف الأول من العام الجاري.