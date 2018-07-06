النفط يتأرجح في تعاملات متوترة

الشارقة 24 – رويترز:

تأرجحت أسعار النفط، الجمعة، في سوق اتسمت بالتوتر مع تطبيق الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية، في إجراء قد يدفع بكين إلى الرد برسوم مماثلة قد تشمل وارداتها من الخام الأميركي.

وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الجمعة، مع تراجع أسواق الأسهم.

لكن بحلول الساعة 05:28 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو ما يعادل 0.2 %، عن التسوية السابقة إلى 73.07 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 6 سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 77.33 دولار للبرميل.