صعود بورصات المنطقة في تداولات الخميس باستثناء السعودية

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الخميس، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.67% لتقفل عند مستوى 2880.42 نقطة، بينما تراجعت السوق السعودية في ظل تراجع أداء كافة قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.85% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8177.61 نقطة، وارتفعت السوق الكويتية لحصد المزيد من الأرباح وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.85% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5180.40 نقطة في ظل تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام.

كما صعدت السوق البحرينية بشكل جيد بنسبة 0.63% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1330.82 نقطة، كما ارتفعت السوق العمانية بواقع 0.02% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4523.79 نقطة وسط ارتفاع وحيد لقطاع الخدمات، وأخيراً استقر مؤشر السوق الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2057.31 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2880.42 %0.67 السعودية 8177.61 %0.85 سالب الكويت 5180.40 %0.95 البحرين 1330.82 %0.63 عمان 4523.79 %0.02 الأردن 2057.31 %0.0





سوق دبي تسجل أرباحاً بدعم من كافة القطاعات

صعدت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم الخميس، وسط ارتفاع في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2880.42 نقطة مرتفعاً بواقع 19.26 نقطة أو ما نسبته 0.67%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 226 مليون سهم بقيمة 235.9 مليون درهم نفذت من خلال 3108 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات، واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين.

وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وارتفعت كافة القطاعات تصدرها قطاع الخدمات بنسبة 3.33%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.90%.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.45% وصولاً إلى سعر 0.740 درهم، تلاه سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 8.77% وصولاً إلى سعر 0.980 درهم، في المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 4.83% وصولاً إلى سعر 1.97 درهم، تلاه سهم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.46% وصولاً إلى سعر 0.307 درهم.

واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 57 مليون درهم، تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 46.3 مليون درهم، كما احتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 73.3 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 41 مليون سهم.

خسائر في السوق السعودية بضغط جماعي من قطاعاتها

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة الخميس، وسط تراجع في أداء كافة قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8177.61 نقطة خاسراً بواقع 69.78 نقطة أو ما نسبته 0.85%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 133.3 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 143 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الإعلام بنسبة 2.93%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.79%.

وسجل سعر سهم الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.27% وصولاً إلى سعر 26.85 ريال، تلاه سهم المتحدة للتأمين بنسبة 2.62% وصولاً إلى سعر 13.34 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الحكير أعلى نسبة تراجع بواقع 9.21% وصولاً إلى سعر 20.70 ريال، تلاه سهم العقارية بنسبة 4.78% وصولاً إلى سعر 13.94 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 36.6 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 18.7 مليون سهم، كما احتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 859.7 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 395.7 مليون ريال.

ارتفاع آخر للسوق الكويتية وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، وذلك وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 48.8 نقطة أو ما نسبته 0.95% ليقفل عند مستوى 5180.40 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 68 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون دينار نفذت من خلال 3641 صفقة.

وسجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.29% وصولاً إلى سعر 0.895 دينار، تلاه سهم وطني بنسبة 2.20% وصولاً إلى سعر 0.790 دينار، وسجل سعر سهم الدولي أعلى نسبة تراجع بواقع 0.84% وصولاً إلى سعر 0.237 دينار، تلاه سهم خليج ب بنسبة 0.41% وصولاً إلى سعر 0.240 دينار.

واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.4 مليون سهم، تلاه سهم وطني واقع 8.6 مليون سهم، كما احتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 6.8 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 6.1 مليون دينار.

ارتفاع للسوق البحرينية بدعم من البنوك والاستثمار

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الخميس، بدعم قطاعي البنوك التجارية والاستثمار وسط تراجع التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 8.38 نقطة أو ما نسبته 0.63% ليقفل عند مستوى 1330.82 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.5 مليون سهم بقيمة 712 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 19.73 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 9.97 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.14 نقطة، واستقرت بقية قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.95% وصولاً إلى سعر 0.095 دولار، تلاه سهم مجموعة جي أف أتش المالية بواقع 5.56% وصولاً إلى سعر 0.380 دولار، وسجل سعر سهم مجموعة البركة المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.64% وصولاً إلى سعر 0.300 دولار، تلاه سهم عقارات السيف بواقع 0.85% وصولاً إلى سعر 0.234 دولار.

واحتلت مجموعة جي أف أتش المالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.6 مليون دولار، تلاه المصرف الخليجي التجاري بواقع 573.4 ألف دينار.

ارتفاع هامشي للسوق العمانية بدعم من قطاع الخدمات

ارتفعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة الخميس، بعد أداء إيجابي لقطاع الخدمات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.92 نقطة وبنسبة 0.02% ليقفل عند مستوى 4523.79 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نفذت من خلال 435 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات، واستقرار أسعار أسهم 16 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.14%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم السوادي للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.59% وصولاً إلى سعر 0.119 ريال، تلاه سهم النهضة للخدمات بنسبة 2.23% وصولاً إلى سعر 0.458 ريال، وسجل سعر سهم الجزيرة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 4.51% وصولاً إلى سعر 0.127 ريال، تلاه سهم مسقط للتمويل بنسبة 2.30% وصولاً إلى سعر 0.085 ريال.

واحتل سهم بنك أتش إس بي سي عمان مركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم، تلاه سهم المدينة للاستثمار بواقع 1.1 مليون سهم، كما احتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 409.5 ألف ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 329.2 ريال.

استقرار مؤشر السوق الأردنية

استقر مؤشر السوق الأردنية بعد تعاملات جلسة الخميس، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2057.31 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون دينار نفذت من خلال 1466 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 42 شركة، واستقرار أسعار أسهم 31 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.70%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.08%.