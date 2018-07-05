"روّاد" تنظم دورة حول إدارة وتشغيل المطاعم الأحد

الشارقة 24:

تنظم مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، دورة تدريبية مهنية حول إدارة المطاعم، خلال الفترة 8-19 يوليو الجاري، بإشراف نخبة من المتخصصين، بهدف تأهيل المشاركين من المواطنين الإماراتيين أصحاب الأعمال القائمة، على الأسلوب الاحترافي الأمثل لإدارة وتشغيل المطاعم.

وتتناول الدورة محاور: تصنيف المطاعم، واستلام وإعداد المواد الأولية، وإجراءات الافتتاح والإغلاق، وتخطيط مساحة العمل والتجهيز في المطاعم، والإدارة المالية للمطاعم، والتسويق والتصميم، وإدارة المشتريات واختيار الموردين، وإدارة المخزون والإنتاج والموارد البشرية، وسلامة الغذاء ومطابقة المواصفات الدولية، وخدمة العملاء، وإدارة فريق العمل.

وتشمل الدورة، زيارة ميدانية للمشاركين فيها برفقة محاضريهم، إلى مجموعة تشيليز، ودراسة حالة ناجحة لكافيه إيطالي.

وتمنح المؤسسة في ختام الدورة، التي تستمر على مدى أسبوعين، خلال الفترة المسائية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في فندق سنترو الشارقة، شهادة في الدبلوم المهني لإدارة المطاعم.