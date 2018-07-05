غرفة الشارقة تطلق دورة جديدة من "معك نبدأ"

الشارقة 24 – وام:

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على مواصلة الإسهام الفاعل في دعم ومساندة جهود تأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات وظائف سوق العمل في دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة.

جاء ذلك في بداية انطلاق دورة جديدة لمبادرة "معك نبدأ" إحدى مبادرات مركز الشارقة للتدريب والتطوير في غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتنفيذ برنامج تدريبي متكامل خلال أشهر الصيف بمشاركة 25 طالباً وطالبة من طلاب وطالبات الثانوية العامة والكليات والجامعات بمختلف التخصصات وتستمر لمدة شهرين.

حضر اللقاء التعريفي مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق مدير إدارة الموارد البشرية.