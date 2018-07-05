الذهب مستقر وسط تراجع الدولار

الشارقة 24 – رويترز:

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، الخميس، بعد أن بلغت أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، في ظل انخفاض الدولار وترقب الأسواق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" لشهر يونيو للاسترشاد به على آفاق السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1254.85 دولار للأوقية، ولامس المعدن النفيس أعلى مستوى في أسبوع عند 1261.10 دولار في الجلسة السابقة، وزاد أكثر من 20 دولاراً من المستوى المنخفض البالغ 1237.32 دولار للأوقية، الذي سجله، الثلاثاء، وهو الأدنى منذ 12 ديسمبر.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.2% إلى 1255.70 دولار للأوقية.