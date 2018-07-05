النفط يتراجع بعد مطالبة ترامب لأوبك بخفض الأسعار

الشارقة 24 – رويترز:

تراجعت أسعار النفط، الخميس، بعدما نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تغريدة" حادة اللهجة على موقع "تويتر"، يطالب فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بخفض أسعار الخام.

وتأثرت أسعار النفط أيضاً بالخلاف التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين، والذي أثار موجة هبوط أخرى في الأسهم الآسيوية الخميس، إذ حذرت واشنطن من أنها قد تفرض رسوماً على واردات الخام الأميركية في موعد لم تحدده بعد.

وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 77.68 دولار للبرميل، منخفضاً 56 سنتاً أو 0.7% عن الإغلاق السابق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 45 سنتاً أو 0.6% إلى 73.69 دولار للبرميل.