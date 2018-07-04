40 دولة ترفض الرسوم الأميركية على السيارات

الشارقة 24 - رويترز:

عبّر شركاء كبار للولايات المتحدة، بينهم الاتحاد الأوروبي والصين واليابان، في منظمة التجارة العالمية، عن قلقهم البالغ من احتمال فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية، على واردات السيارات ومكوناتها.

وقال مسؤول حضر الاجتماع: إن اليابان حذرت من أن مثل تلك الإجراءات قد تدفع إلى سلسلة من الإجراءات المضادة، ينتج عنها في النهاية انهيار النظام التجاري المتعدد الأطراف، الذي يستند إلى قواعد.

وحذر أكثر من 40 بلداً عضواً في منظمة التجارة العالمية، من أن التحرك الأميركي قد يتسبب في أضرار بالغة للسوق الدولية، ويهدد نظام منظمة التجارة العالمية، بالنظر إلى أهمية السيارات للتجارة العالمية.

وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية، على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من أوروبا، وتُجري دراسة أمن قومي جديدة قد تفضي إلى فرض رسوم واردات على السيارات ومكوناتها، وتستند الولايات المتحدة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 يونيو الماضي، إن التحقيقات ستكتمل خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، لكن الاتحاد الأوروبي حذر الولايات المتحدة من أن فرض رسوم على واردات السيارات ومكوناتها يضر بصناعة السيارات في أميركا نفسها، وأنه من المُرجح أن يقود إلى إجراءات مُضادة من قبل شركائها، على صادرات أميركية بقيمة 294 مليار دولار.