الأخضر يُزين شاشات 4 بورصات في المنطقة الأربعاء

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في تداولات جلسة يوم الأربعاء، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.80% لتقفل عند مستوى 2861.16 نقطة، كما ارتفعت السوق السعودية في ظل تباين أداء قطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.14% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8247.39 نقطة، كما صعدت السوق الكويتية لحصد الأرباح وكان هذا الارتفاع بنسبة 2.61% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5131.60 نقطة في ظل ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام.

وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً جيداً بنسبة 0.90% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1322.45 نقطة، فيما تراجعت السوق العمانية بواقع 0.29% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4522.88 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والمال، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.06% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2057.31 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2861.16 %0.80 السعودية 8247.39 %0.14 الكويت 5131.60 %2.61 البحرين 1322.45 %0.90 عمان 4522.88 %0.29 سالب الأردن 2057.31 %0.06 سالب





سوق دبي تواصل ارتفاعها بدعم من غالبية قطاعاتها

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وسط ارتفاع في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2861.16 نقطة مرتفعاً بواقع 22.63 نقطة أو ما نسبته 0.80%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 220.2 مليون سهم بقيمة 249 مليون درهم نفذت من خلال 2818 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات، واستقرار أسعار أسهم 4 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 2.24%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.37%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المتراجعة بنسبة 0.61%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.02%.

وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.38% وصولاً إلى سعر 0.350 درهم، تلاه سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.26% وصولاً إلى سعر 0.318 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 5.71% وصولاً إلى سعر 1.32 درهم، تلاه سهم إعمار للتطوير بنسبة 1.54% وصولاً إلى سعر 5.12 درهم.

واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 66.2 مليون درهم، تلاه سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 56.1 مليون درهم، كما احتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 107.4 مليون سهم، تلاه سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 19.7 مليون سهم.

السوق السعودية ترتد صاعدة وسط تباين أداء قطاعاتها

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8247.39 نقطة خاسراً بواقع 11.83 نقطة أو ما نسبته 0.14%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 107.9 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 91 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 78 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الخدمات التجارية والمهنية القطاعات المرتفعة بنسبة 3.65%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.10%، وفي المقابل تصدر قطاع إنتاج الأغذية القطاعات المتراجعة بنسبة 1.65%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.20%.

وسجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.06% وصولاً إلى سعر 20.94 ريال، تلاه سهم مدينة المعرفة بنسبة 4.47% وصولاً إلى سعر 11.68 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.94% وصولاً إلى سعر 14.64 ريال، تلاه سهم الحكير بنسبة 3.39% وصولاً إلى سعر 22.80 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.3 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 13.8 مليون سهم، كما احتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 557.8 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 544.8 مليون ريال.

السوق الكويتية تواصل حصد الأرباح على كافة المستويات

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة الأربعاء، وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 130.7 نقطة أو ما نسبته 2.61% ليقفل عند مستوى 5131.60 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 86.9 مليون سهم بقيمة 35.8 مليون دينار نفذت من خلال 4664 صفقة.

وسجل سعر سهم بيتك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.30% وصولاً إلى سعر 0.582 دينار، تلاه سهم زين بنسبة 4.19% وصولاً إلى سعر 0.473 دينار، وسجل سعر سهم جي أف أتش أعلى نسبة تراجع بواقع 0.93% وصولاً إلى سعر 0.106 دينار.

واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.4 مليون سهم، تلاه سهم أهلي متحد واقع 16.3 مليون سهم، كما احتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 7 ملايين دينار تلاه سهم زين بواقع 5 ملايين دينار.

قطاع البنوك التجارية يواصل دعمه للسوق البحرينية

صعدت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بدعم ترأسه قطاع البنوك التجارية وسط ارتفاع التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 11.83 نقطة أو ما نسبته 0.90% ليقفل عند مستوى 1322.45 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5 ملايين سهم بقيمة 1.8 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 57.97 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 3.26 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.36 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.088 دولار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 3.31% وصولاً إلى سعر 0.625 دولار، وسجل سعر سهم مجموعة البركة المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.61% وصولاً إلى سعر 0.305 دولار، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 1.35% وصولاً إلى سعر 0.365 دولار.

واحتل سهم ألمنيوم البحرين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.1 مليون دولار، تلاه مجموعة حي أف أتش المالية بواقع 969.6 ألف دينار.

تراجع آخر للسوق العمانية بضغط من قطاعي الصناعة والمال

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد أداء سلبي لقطاعي الصناعة والمال، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 13.18 نقطة وبنسبة 0.29% ليقفل عند مستوى 4522.88 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 632 ألف ريال نفذت من خلال 219 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة، مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات، واستقرار أسعار أسهم 12 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.02%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.41%.

وسجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.82% وصولاً إلى سعر 0.448 ريال، وسجل سعر سهم الجزيرة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.133 ريال، تلاه سهم أومنفيست بنسبة 2.78% وصولاً إلى سعر 0.350 ريال.

واحتل سهم النهضة للخدمات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 810.7 ألف سهم، تلاه سهم بنك صحار بواقع 357 ألف سهم، كما احتل سهم النهضة للخدمات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 363.1 ألف ريال، تلاه سهم بنك صحار بواقع 45.5 ريال.

تراجع طفيف في السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً، بعد تعاملات جلسة يوم الأربعاء، ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.06%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2057.31 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون دينار نفذت من خلال 1541 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة، واستقرار أسعار أسهم 37 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.08%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.43%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07%.