ميركل: الرسوم الأميركية على السيارات تُنذر بحرب تجارية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء، أمام مجلس النواب في برلين، إلى نزع فتيل نُذر المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والغرب، قبل أن تتحول إلى حرب تجارية.

وقالت ميركل إن الولايات المتحدة سببت في الأساس نزاعاً تجارياً، بعدما رفعت الرسوم الجمركية المفروضة على الفولاذ والألمنيوم.

وأضافت "تجري مناقشات أخطر تتناول هذه المرة مشروع فرض رسوم على واردات السيارات في الولايات المتحدة"، مؤكدة أنه يجب بذل كل الجهود لنزع فتيل هذا النزاع قبل أن يصبح حرباً حقيقية، لكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى الطرفين".

وترد المستشارة الألمانية بذلك على التهديدات الأخيرة التي أطلقها ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 20 % على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي.

وتشكل صناعة السيارات قطاعاً حيوية للاقتصاد الألماني وتؤمن 800 ألف وظيفة في البلاد.