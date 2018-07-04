مدبولي: نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.4%

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، نما بنسبة 5.4% في السنة المالية 2017-2018، التي انتهت في 30 يونيو الماضي، وهو أسرع معدل للنمو في عشر سنوات.

وفي كلمة أمام البرلمان بثها التلفزيون، استعرض فيها برنامج الحكومة لأربع سنوات، تعهد مدبولي أيضاً بأن حكومته ستمضي قدماً في الحملة على الإرهابيين.

وقال مدبولي إن حكومته تتطلع إلى تحقيق نمو، بما يصل إلى 8% في السنة المالية 2021-2022، ونما الناتج المحلي الإجمالي 4.2% في السنة المالية 2016-2017.

وارتفعت إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج على مدى السنة السابقة، مما عزز اقتصاد البلد الذي يعيش به أكبر عدد من السكان مقارنة مع غيره من الدول في العالم العربي.

وزادت تحويلات العاملين في الخارج إلى 19.37 مليار دولار في تسعة أشهر حتى نهاية مارس، مقارنة مع 15.89 مليار دولار قبل عام، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي في 28 يونيو الماضي.

وقال مدبولي إن معدل البطالة السنوي بلغ 10.6% بنهاية يونيو، وإن حكومته تسعى لخفض هذا المعدل إلى 8% بحلول السنة المالية 2021-2022.

وقال رئيس الوزراء المصر، إن إجمالي دين الحكومة المصرية لن يتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.