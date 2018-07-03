"موارد القابضة" توقع اتفاقية مع شركة صينية لتحويل الصحراء إلى رقع خضراء

الشارقة 24 – وام:

وقعت شركة موارد القابضة مع شركة تشونغتشينغ إيرثسكين الصينية للتكنولوجيا البيئية، الثلاثاء، اتفاقاً لتنفيذ مشروع في مجال تطوير الأراضي الصحراوية زراعياً باستخدام تقنيات حديثة بهدف دمج هذا التعاون المشترك في مشروع التعاون الاقتصادي الحكومي الصيني - الإماراتي تحت خلفية مبادرة "الأحزمة والطرق".

وبارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، لكل من شركة موارد القابضة للاستثمار وشركة تشونغتشينغ إيرثسكين الصينية توقيع هذه الاتفاقية لتحويل الأراضي الصحراوية في الدولة إلى أراضي صالحة للزراعة.

وقال معاليه "لاقت تجربة نقل التجربة الصينية في تحويل الصحراء إلى رقع خضراء اهتمام القيادة الرشيدة وتم التوجيه للاستفادة من هذه التجربة لكون دولة الإمارات متواصلة مع دول العالم لاستقطاب أفضل الممارسات والتقنيات العالمية من أجل نقلها وتطبيقها في الدولة ومن أجل التنويع في الإنتاج المحلي الغذائي الزراعي.. مؤكداً أنها كانت ضمن توجهات الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" رجل البيئة الأول من أجل تحويل دولة الإمارات إلى جنة خضراء.

وأكد معاليه أهمية الشراكة ‏بين القطاع الخاص والشركات البحثية والاستثمارية العالمية تحت مظلة استراتيجيات دولة الإمارات ما ستجعل من الإمارات أفضل الدول والحكومات في السنوات القادمة وذلك ‏من خلال خطط الوزارة في التنويع الغذائي ‏باعتبار محور الإنتاج الغذائي رئيسياً لإيجاد حلول بديلة ‏لتحديات ندرة المياه وملوحة التربة وهو جزء ‏رئيسي لتحقيق هذه الخطط.

وقال إن مثل هذا المشروع سوف يساعد في تحقيق هذه الخطة وستعم الفائدة على المزارعين وعلى المؤسسات الأخرى مؤكداً أن المشروع ‏يمر بثلاثة مراحل المرحلة الأولى ‏التنسيق بين الخطط المحلية مع أهداف المشروع والمرحلة الثانية هي عملية التجربة التي تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات وستكون المساحة المبدئية لهذه التجربة لا تقل عن 10 كيلو مترات مربعة وبعد نجاح التجربة سوف تعمم بشكل أوسع.

وبموجب الاتفاقية تقوم الشركتان باختيار موقع واحد أو أكثر من الأراضي الصحراوية لتحضيرها من خلال زراعة العشب والأشجار والخضروات في المواقع المختارة في العام الأول من التعاون.

ويهدف المشروع إلى استخدام الأراضي الصحراوية المستصلحة في مختلف المجالات الزراعية وتلتزم موارد القابضة بتوفير الأراضي وتحمل تكلفة المشروع على أن تقوم تشونغتشينغ إيرثسكين بتوفير تقنيات الزراعة في التربة الصحراوية.