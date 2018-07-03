الأخضر والأحمر يتقاسمان السيطرة على بورصات المنطقة الثلاثاء

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة يوم الثلاثاء، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.33% لتقفل عند مستوى 2838.53 نقطة، بينما تراجعت السوق السعودية في ظل تباين أداء قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.48% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8235.56 نقطة.

وصعدت السوق الكويتية بنسبة 1.51% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5000.90 نقطة في ظل ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام، كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.08% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1310.62 نقطة، فيما تراجعت السوق العمانية بواقع 0.44% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4536.06 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.54% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2058.54 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2838.53 %0.33 السعودية 8235.56 %0.48 سالب الكويت 5000.90 %1.51 البحرين 1310.62 %0.08 عمان 4536.06 %0.44 سالب الأردن 2058.54 %0.54 سالب

محطة خضراء في سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وسط تباين في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2838.53 نقطة مرتفعاً بواقع 9.37 نقطة أو ما نسبته 0.33%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 247.4 مليون سهم بقيمة 254.8 مليون درهم نفذت من خلال 2778 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة، واستقرار أسعار أسهم 4 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع البنوك القطاعات المرتفعة بنسبة 0.60%، تلاه قطاع الاستثمار وقطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع الخدمات القطاعات المتراجعة بنسبة 1.66%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.03%.

وسجل سعر سهم شركة عمان للمرطبات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.78% وصولاً إلى سعر 13.20 درهم، تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بنسبة 5.33% وصولاً إلى سعر 0.869 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة تراجع بواقع 9.94% وصولاً إلى سعر 0.607 درهم، تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 2.62% وصولاً إلى سعر 22.30 درهم.

واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 79.2 مليون درهم، تلاه سهم تكافل الإمارات بواقع 78.5 مليون درهم، كما احتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 130 مليون درهم، تلاه سهم تكافل الإمارات بواقع 37.9 مليون سهم.

تراجع آخر للسوق السعودية ليتراجع مؤشرها العام 0.48%

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8235.56 نقطة خاسراً بواقع 39.42 نقطة أو ما نسبته 0.48%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 121.2 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 99 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع طويلة الأجل القطاعات المرتفعة بنسبة 0.94%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.36%، وفي المقابل تصدر قطاع إنتاج الأغذية القطاعات المتراجعة بنسبة 1.22%، تلاه قطاع الإعلام بنسبة 1.15%.

وسجل سعر سهم مجموعة السريع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.12% وصولاً إلى سعر 14.92 ريال، تلاه سهم أسمنت تبوك بنسبة 3.68% وصولاً إلى سعر 13.52 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عناية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.99% وصولاً إلى سعر 25.10 ريال، تلاه سهم وفا للتأمين بنسبة 5.21% وصولاً إلى سعر 14.18 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 27.4 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 16.2 مليون سهم، كما احتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 796.8 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 583 مليون ريال.

أرباح ملحوظة في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 74.56 نقطة أو ما نسبته 1.51% ليقفل عند مستوى 5000.90 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 62 مليون سهم بقيمة 25.6 مليون دينار نفذت من خلال 2573 صفقة.

وسجل سعر سهم الدولي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.08% وصولاً إلى سعر 0.234 دينار، تلاه سهم زين بنسبة 2.71% وصولاً إلى سعر 0.454 دينار، وسجل سعر سهم بنك وربة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.85% وصولاً إلى سعر 0.212 دينار، تلاه سهم المباني بنسبة 0.16% وصولاً إلى سعر 0.624 دينار.

واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.5 مليون سهم، تلاه سهم وطني واقع 9.3 مليون سهم، كما احتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 7 ملايين دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 5.8 مليون دينار.

قطاع البنوك يقود السوق البحرينية للارتفاع

صعدت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الثلاثاء، بدعم ترأسه قطاع البنوك التجارية، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 403.6 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.56 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26% وصولاً إلى سعر 0.080 دولار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.83% وصولاً إلى سعر 0.605 دولار، وسجل سعر سهم شركة الأثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 0.100 دولار، تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.83% وصولاً إلى سعر 0.600 دينار.

واحتلت شركة الأثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 800 ألف دولار، تلاه المصرف الخليجي التجاري بواقع 612 ألف دينار.

خسائر في السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 19.96 نقطة وبنسبة 0.44% ليقفل عند مستوى 4536.06 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 27 مليون سهم بقيمة 25.8 مليون ريال نفذت من خلال 447 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين، مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم 15 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.78%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14%.

وسجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.33% وصولاً إلى سعر 0.440 ريال، تلاه سهم البنك الوطني العماني بنسبة 1.71% وصولاً إلى سعر 0.178 ريال، وسجل سعر سهم الجزيرة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.68% وصولاً إلى سعر 0.140 ريال، تلاه سهم فولتامب للطاقة بنسبة 6.90% وصولاً إلى سعر 0.270 ريال.

واحتل سهم ظفار للسياحة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.6 مليون سهم، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 2.7 مليون سهم، كما احتل سهم ظفار للسياحة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 23.8 مليون ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1 مليون ريال.

السوق الأردنية تتراجع بضغط من قطاعاتها الثلاثة

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.54%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2058.54 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون دينار نفذت من خلال 1643 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة، واستقرار أسعار أسهم 31 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.62%.