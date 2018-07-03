لجنة التجارة في غرفة الشارقة تبحث إطلاق مبادرات نوعية

الشارقة 24:

بحثت لجنة التجارة والخدمات المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقد، يوم الثلاثاء، بمقر الغرفة، سبل تفعيل دورها ومساهمتها للارتقاء بمجتمع الأعمال في الإمارة، وتعزيز العمل للنهوض بخدمات الغرفة المقدمة إلى أعضائها المنتسبين، بشكل خاص والقطاع الخاص عموماً.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، الذي ترأسه محمد علي هلال الحزامي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة، آليات عملها المستقبلية في ضوء إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة قبل عدة شهور، وصدور القانون رقم 9 لسنة 2018، بشأن إعادة تنظيم أعمالها الجديد.

وناقشت اللجنة عدداً من المقترحات، لوضع خطة عمل تهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال في الشارقة خلال الفترة المقبلة، وتم اختيار علي الخيال عضو مجلس إدارة نائباً لرئيس اللجنة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أعضاء اللجنة: رغدة تريم، وسارة المدني، وعبيد عوض الطنيجي، إلى جانب عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة.

وأكد محمد علي هلال الحزامي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته السديدة ودعمه غير المحدود للغرفة ولمجتمع الأعمال ككل، بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تدفع بالواقع الاقتصادي في الإمارة نحو مراحل متقدمة وباتجاه استدامة الازدهار، كما تلهم الغرفة لاستكمال مسيرتها وتحقيق رؤيتها ورسالتها والأهداف التي تأسست لأجلها، بخطى حثيثة ودؤوبة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس الإدارة، وهو ما يوجب على لجنة التجارة والخدمات المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة، بذل أقصى الجهود لتقديم خدمات متطورة وابتكار مبادرات نوعية ذات قيمة، مضافة للارتقاء بمكانة الإمارة وتنافسيتها على خارطة الاقتصاد العالمي، وتعزيز سمعتها المميزة كمركز تجاري رائد وحيوي وجاذب، لممارسة الأعمال على المستوى الإقليمي.

وقال الحزامي: إن توجيهات القيادة الرشيدة تنير لنا الدرب نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وإيجاد الحلول لكافة التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال، والسعي الحثيث لجعل الشارقة مركزاً إقليمياً رائداً لممارسة الأعمال، داعياً إلى مواصلة العمل لتطوير خدمات الغرفة لأعضائها المنتسبين، وتحسين بيئة الأعمال في الإمارة، في إطار نظرة مستقبلية طموحة وجهود عملية فعالة على أرض الواقع، وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات الواعدة.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها، تفعيل دورها في إطار متناغم مع الجهاز التنفيذي، لوضع مبادرات تخدم القطاع الخاص، وحلول مناسبة لمواجهة التحديات التي قد تشهدها الساحة الاقتصادية المحلية.

كما ناقشت أهمية التواصل مع الأعضاء المنتسبين للغرفة، للتعرف عن قرب وبشكل دوري على مقترحاتهم وآرائهم المتعلقة بالشأن الاقتصادي ومختلف قطاعات العمل، مشددة على ضرورة إطلاق مبادرات تخدم أعضاء الغرفة، وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة إليهم، باعتبارهم شركاء استراتيجيين لها.