فنادق الشارقة تطلق عروضها الصيفية لجذب الزوار محلياً وخارجياً

الشارقة 24 – ناصر فريحات:





تستعد فنادق إمارة الشارقة للموسم السياحي الصيفي عبر إطلاق عروضاً مميزة لتنشيط القطاع خلال الموسم الصيفي، تضمنت تخفيضات تتراوح بين 30-50% على أسعار الحجوزات، إضافة إلى ليالٍ مجانية وتسهيلات كبيرة تجذب السياح، خاصةً في الدول الخليجية التي تستحوذ على حصة الأسد من السياحة العربية في الإمارات خلال موسم الصيف.

وتسهم هذه العروض بشكل كبير في تطور ونمو القطاع السياحي في الصيف الذي يعد موسماً غير نشط سياحياً، وفيما تعد أشهر الصيف وما يصاحبها من حرارة مرتفعة هي الأقل نشاطاً في العادة على مستوى السياحة الوافدة لمنطقة الخليج، فإنها مع ذلك توفر فرصاً للسياحة الداخلية والإقليمية فضلاً عن المسافرين العابرين.

وأكد مديرو ومسؤولو فنادق الشارقة أن نسب إشغال الفنادق والشقق الفندقية، تتراوح حالياً ومنذ بداية موسم الصيف بين 35 % -45 %، وأكدوا أنه مع بداية شهر يوليو الجاري، فإن التركيز الأساسي لكافة الفنادق على محاولة افتتاح أسواق جديدة، والتركيز على السياحة الداخلية البينية والخليجية التي تشكل حصة الأسد من نسبة الإشغال الفندقية ليست على مستوى إمارة الشارقة وإنما على مستوى الدولة.

وأشار المديرون والمسؤولون إلى أن الشارقة حققت نمواً مطرداً في الحركة السياحية، حيث استطاعت أن تجذب أعداداً جيدة من الزوار والسياح من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون والعالم، وقد أصبحت بفضل إمكاناتها ومعالمها وجهة مهمة في عالم السياحة، وباتت فنادقها تحقق أرقاماً عالية في نسب الإشغال.

وقال مديرو فنادق في الشارقة إن القطاع الفندقي في هذا الصيف يركز على العائلات المحلية والخليجية من خلال طرح عروض تتناسب مع جميع أفراد العائلة، في ما يتعلق بأسعار الغرف أو عروض القيمة المضافة أو العروض الخاصة بالأطفال، وأشاروا إلى أن أغلب الفنادق تستقطب خلال هذه الفترة النزلاء من الأسواق المحلية والخليجية، إضافة إلى النزلاء من أسواق أوروبا، وقامت بعض الفنادق بطرح عروض ترويجية وتسويقية بالاتفاق مع شركات الطيران العاملة بالإمارة، تهدف من خلالها إلى استقطاب العدد الأكبر من السياح العرب والأجانب، خاصة من العائلات الخليجية التي تعد ضمن الأكثر إنفاقاً والأكثر من حيث عدد الليالي الفندقية.

وقال ربيع زين مدير عام فندق راديسون بلو الشارقة، أن الفنادق تشهد نسب إشغال مقبولة وتحديداً من السياحة المحلية والخليجية مستفيدة من إحجام بعض سكان الدولة عن السفر، بسبب تزامن هذه الفترة مع فترة الامتحانات المدرسية مع بداية العطل الصيفية وقصر الموسم الصيفي لهذا العام، إضافة إلى ارتفاع أسعار التذاكر إلى الوجهات البعيدة خلال الصيف.

وأشار إلى أن العروض والبرامج التي تنظمها الفنادق وهيئة الإنماء السياحي والتجاري في الشارقة، أسهمت بشكل كبير في جذب الزوار والسياح إلى الإمارة، وهو الأمر الذي انعكس على عدد النزلاء في فنادقها.

وقال مدير عام فندق راديسون بلو الشارقة، إنه ومنذ بداية الموسم الصيفي وحركة السياح والنزلاء في الفنادق تشهد نوعاً من الاستقرار والتراجع الطفيف نتيجة غياب السياح الروس والأوربيين بسبب فعاليات كأس العالم المقامة في روسيا، مشيراً إلى أن نسب الإشغال وصلت بمعدل متوسط إلى 40%، وعموماً يشهد في العادة هذا الموسم الصيفي تراجعاً في نسبة الإشغال على الغرف الفندقية.

وأوضح أن الفندق يقدم عدداً من العروض الخاصة منها تخفيض على أسعار الغرف تصل إلى أكثر من 30%، إضافة لعدد من الفعاليات في مرافق الفندق.

ومن جانبه، أكد هادي علي مدير فنادق الحيساوي: "أن نسب الإشغال خلال الموسم الصيفي الحالي تراوحت بين 30-40%، وهي نسبة متوقعة في موسم الصيف، موضحاً أن الفندق يقدم خصومات تصل إلى 50 % على أسعار الغرف، وغيرها من العروض الخاصة المميزة".

وأضاف:" أن حركة السياحة والنزلاء في الفنادق خلال شهور الصيف تشهد في الغالب تراجعاً خاصةً وأنه في المعتاد تكون الحركة طفيفة نسبياً خلال هذا الموسم السياحي الصيفي، ولكننا في المقابل نعمل على استقطاب السياحة الداخلية والخليجية، والتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة لافتتاح أسواق جديدة والترويج للمنتج السياحي في الإمارة على مستوى العالم وفي كافة المحافل والمعارض الدولية".