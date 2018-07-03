"الاتحاد للطيران" تعلن عن الهيكل الجديد

الشارقة 24:





أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق هيكل تنظيمي ونموذج تشغيلي جديدين، بهدف الاستمرار في تحقيق المهمة المنوطة بها وذلك مع شروع المجموعة في المرحلة التالية من برنامجها لتحويل الأعمال.

وتمثل عملية إعادة التنظيم الخطوة التالية التي من شأنها أن تضمن ملاءمة المجموعة للغرض الذي تأسست من أجله، والازدهار كمؤسسة تركز على الضيوف والموظفين وتقوم على الابتكار والسلامة والاستدامة ودعم رؤية أبوظبي من أجل المستقبل.

وفي إطار الهيكلية الجديدة التي تسري بأثر فوري، سوف يُعاد تنظيم المجموعة إلى 7 أقسام عمل تشمل العمليات التشغيلية، والشؤون التجارية، والصيانة والإصلاح والعَمرة، والموارد البشرية، والشؤون المالية، وخدمات الدعم، وتحويل الأعمال، تحت قيادة فريق الإدارة التنفيذية الجديد الذي يرفع تقاريره مباشرة إلى توني دوغلاس الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي يتولى كذلك مسؤولية قيادة الاتحاد للطيران.

وبهذا الصدد، أفاد سعادة محمد مبارك فاضل المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: "مع قرب مرور 15 عاماً على انطلاق الاتحاد للطيران إلى الأجواء، تأتي إعادة هيكلة المجموعة وفريق القيادة لمساعدتنا على وضع الأسس الراسخة لمجموعة الاتحاد للطيران لتحقيق القيمة المثلى لها كمجموعة رائدة عالمياً، إضافة إلى تبسيط وترشيد العمليات، واغتنام الفرص التي تمكنها من التركيز على تحسين الأداء التشغيلي لأعمالها الأساسية، وقد حققنا تحسناً في نتائجنا التشغيلية العام الماضي 2017، وتحدونا الثقة بأننا نمضي على المسار الصحيح هذا العام، مع الاستمرار في تعزيز ركائزنا على امتداد المجموعة بعد فترة من توحيد الأعمال، بما يساهم في ترسيخ حضورنا في الأسواق العالمية الرئيسية واستمرارنا في دعم نمو أبوظبي وتعزيز مكانتها في قطاعات الطيران والتجارة والسياحة الدولية".

وينتقل بيتر بومغارتنر إلى منصب "مستشار استراتيجي أول" للرئيس التنفيذي للمجموعة توني دوغلاس ضمن فريق القيادة التنفيذية، وسيتولى بومغارتنر، الذي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران منذ 2016، تقديم الاستشارات على مستوى المجموعة بشأن الشراكات العالمية والابتكار.