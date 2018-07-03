أصول البنوك الوطنية تقفز إلى 2.375 تريليون درهم

الشارقة 24 – وام:





أكدت أحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم الثلاثاء، إجمالي أصول البنوك الوطنية، قفز إلى نحو 2.375 تريليون درهم بزيادة نسبتها 1.8 في المائة وقيمتها نحو 42 مليار درهم خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجاري.

ووفقاً للبيانات، استحوذت البنوك الوطنية على 87 في المائة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة والتي بلغت 2.735.6 مليار درهم، في حين وصلت قيمة أصول البنوك الأجنبية إلى 360.2 مليار درهم مع نهاية شهر مايو الماضي.

وأظهرت البيانات ذاتها أن أصول البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 3.9 في المائة على المستوى السنوي وبواقع 89 مليار درهم في الفترة من يناير وحتى مايو مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017 الذي وصلت فيه إلى نحو 2.286 تريليون درهم.

وعلى صعيد النشاط الإقراضي للبنوك الوطنية، بلغ إجمالي الرصيد 1.422.4 تريليون درهم في نهاية شهر مايو الماضي بزيادة قدرها نحو 31 مليار درهم، مقارنة مع شهر ديسمبر 2017 والتي وصلت فيها إلى 1391 تريليون درهم.

وشكلت قيمة الائتمان الذي قدمه البنوك الوطنية نحو 88 % تقريباً من إجمالي رصيد الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي في دولة الإمارات مع نهاية شهر مايو الماضي والذي وصلت قيمته إلى نحو 1.617 تريليون درهم.

وبلغت قيمة النشاط الإقراضي للبنوك الأجنبية 195 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر مايو الماضي أي ما نسبته 12 في المائة من إجمالي رصيد القروض للجهاز المصرفي.

أما على جانب الودائع.. فقد ارتفع رصيد البنوك الوطنية من الودائع إلى 1.470 تريليون درهم تشكل ما نسبته 88 في المائة من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر مايو الماضي.. في حين وصلت قيمة ودائع البنوك الأجنبية إلى 201 مليار درهم وبنسبة 12 في المائة من إجمالي الرصيد الإجمالي للودائع في الجهاز المصرفي.

يشار إلى أن إجمالي عدد البنوك الوطنية يصل إلى 22 بنكا وطنيا.. فيما يبلغ عدد البنوك الأجنبية 38 بنكا وفقا لإحصاءات المصرف المركزي.