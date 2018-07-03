"العربية للطيران" تضيف طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320 إلى أسطولها

الشارقة 24:

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، عن تسلمها طائرتين جديدتين من طراز "إيرباص A320"، ليرتفع بذلك حجم أسطولها العامل من الطائرات إلى 53 طائرة من هذا الطراز.

وجرى استلام الطائرتين الجديدتين وفق الجدول المحدد من منشأة "إيرباص" في مدينة تولوز الفرنسية، ليكتمل بذلك عدد الطائرات التي تستلمها "العربية للطيران" خلال هذا العام.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يمثل استلام آخر طائرتين لنا في العام 2018 خطوة هامة على طريق تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حجم أسطول "العربية للطيران"، خاصةً في الوقت الذي قمنا فيه بإضافة 12 خطاً جديداً إلى شبكة وجهاتنا منذ بداية العام، إننا فخورون ببناء واحد من أحدث أساطيل الطائرات العاملة في القطاع، من خلال التوسع المتواصل الذي ساعدنا على توفير مجموعة واسعة من الوجهات العالمية بأفضل قيمة لعملائنا".

وقد دخلت الطائرتان الجديدتان مباشرةً في الخدمة على شبكة وجهات "العربية للطيران" التي تتجاوز 150 وجهة، انطلاقاً من مراكز عملياتها الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمغرب، والتي شهدت إضافة 12 خطاً جديداً منذ بداية العام 2018.

وتعتبر عائلة طائرات إيرباص "A320"، أحدث فئات الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً على الإطلاق حول العالم.