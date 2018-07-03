"الانشاءات البترولية" تفوز بعقد قيمته 633 مليون درهم من "أدنوك"

الشارقة 24 – وام:





أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، عقداً جديداً على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية إحدى الشركات التابعة لشركة "صناعات" أبوظبي، لتطوير حقل بو حصير بهدف زيادة الإنتاج فيه من 8 آلاف إلى 16 ألف برميل يومياً، بقيمة تبلغ نحو 633 مليون درهم "ما يعادل 172 مليون دولار أميركي".

وأوضح المهندس أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، أن العقد الجديد يشمل أعمال الهندسة وشراء المواد والتوريد والتصنيع والنقل وتركيب منصة جديدة ومد خطوط انابيب لنقل النفط والماء، بالإضافة إلى تركيب كيبل بحري بطول 3 كيلومترات، إلى جانب كيبل ألياف بصرية بطول 16 كيلومتراً يربط منصة بوحصير 2 بجزيرة زركو.

واضاف أن العقد يشمل أيضاً بناء وتعديل مرافق جديدة في كل من جزيرة داس وجزيرة زركو، متوقعاً الانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية عام 2019.

وقال الظاهري إننا فخورون بهذه الثقة التي تعكس المستوى الفني المتقدم الذي وصلت اليه الشركة على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن شركة "أدنوك" تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

يشار الى أن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، تعد من الشركات الكبرى في المنطقة في مجال الأعمال الإنشائية الخاصة بحقول النفط والغاز، وقد تم إنشاؤها في العام 1973 من قبل حكومة أبوظبي التي تمتلك 70% من الشركة عبر شركة صناعات أبوظبي، و30% لشركة اتحاد المقاولين "CCC" وتمكنت الشركة من تكوين قاعدة صلبة من خلال تأسيس أكبر ساحة تصنيع في المنطقة، وكذلك امتلكت الشركة أكبر أسطول بحري متخصص في مجال النفط والغاز في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا.