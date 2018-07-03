مكاسب النفط تتأرجح بين ارتفاع الإنتاج وتباطؤ الطلب

الشارقة 24 – رويترز:

قفزت أسعار النفط الثلاثاء، بعدما أعلنت ليبيا القوة القاهرة في جانب من إمداداتها، بيد أن زيادة إجمالية في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتباطؤ في الطلب يحدان من ارتفاع السوق.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 41 سنتاً أو 0.5% عن آخر إغلاق ليصل إلى 77.71 دولار للبرميل بحلول الساعة (02,17 بتوقيت جرينتش).

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.8% مسجلاً 74.51 دولار للبرميل.

وأفاد ستيفن اينس، رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة، "صراع السلطة في ليبيا بين المؤسسة الوطنية للنفط، التي مقرها طرابلس والمعترف بها دولياً وتسيطر على مبيعات الصادرات وبين المؤسسة الوطنية للنفط (الشرق ومقرها بنغازي) والتي تسيطر على البنية الأساسية حالياً... يمحو الزيادة المخطط لها من أوبك والتحالف (الدول المصدرة خارج أوبك)".

وأظهر مسح أجرته رويترز، ونُشرت نتائجه، أنّ إنتاج منظمة أوبك زاد 320 ألف برميل يومياً في يونيو عن مايو.

ومجمل الإنتاج في يونيو هو الأعلى منذ يناير 2018.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، حالة القوة القاهرة في تحميلات ميناءي الزويتينة والحريقة الإثنين، مما نتج عنه خسائر في الإنتاج بلغ إجماليها 850 ألف برميل يومياً بسبب إغلاق حقول وموانئ في شرق البلاد.

ويرى المتعاملون في تجارة النفط، أن إنتاج الولايات المتحدة، الذي زاد 30% في العامين الأخيرين إلى 10.9 مليون برميل يومياً، يسد النقص الناجم عن تعطل بعض الإمدادات.

وبشكل عام ذكر المحللون، بأنّ سياسة الإنتاج في أوبك، وكذلك تعطل الإمدادات غير المخطط لها، يمثلان الآن المحرك الرئيسي للأسعار.

وأشار جولدمان ساكس في مذكرة نُشرت في وقت متأخر من الإثنين "مستوى إنتاج أوبك من خلال ضخ (السعودية، والعراق، والإمارات، والكويت "وروسيا من خارج أوبك" والطاقة الفائضة، والتعطل اللاإرادي (للإنتاج) في (ليبيا، وفنزويلا، وإيران) سيكونان محركين أكثر أهمية لأسعار الخام في الأمد القريب".

في غضون ذلك أصبح تباطؤ الطلب، والذي قد ينهي سنوات من ارتفاع قياسي في الإقبال على الخام، مثار قلق.

وأفاد بنك باركليز "نمو الطلب على البترول الأميركي تباطأ بشدة إلى 385 ألف برميل، على أساس سنوي في أبريل مقارنة مع نمو تجاوز 730 ألف برميل على أساس سنوي في الربع الأول".

وفي آسيا، أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم، تتراجع واردات النفط المنقولة بحراً منذ مايو مع عزوف المستهلكين بسبب ارتفاع التكاليف، وبعد أنْ بدأ خلاف تجاري متصاعد بين الولايات المتحدة والصين يؤثر على الاقتصاد.