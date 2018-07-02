بورصات المنطقة تكتسي بالأحمر باستثناء "الكويتية" و"الأردنية"

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة الإثنين، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.23% لتقفل عند مستوى 282.16 نقطة. كما تراجعت السوق السعودية في ظل تباين أداء قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.78% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8274.98 نقطة. بينما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.23% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4926.34 نقطة في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وفي المقابل سجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 0.30% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1309.56 نقطة. كما تراجعت السوق العمانية بواقع 0.10% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4556.02 نقطة بضغط من قطاعي المال والصناعة. وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية ارتفاعاً بنسبة 0.31% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2069.68 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2829.16 1.23 % سالب السعودية 8274.98 0.78 % سالب الكويت 4926.34 0.23 % البحرين 1309.56 0.30 % سالب عمان 4556.02 0.10 % سالب الأردن 2069.68 0.31 %

سوق دبي ترتد هابطة

تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2829.16 نقطة متراجعاً بواقع 34.26 نقطة أو ما نسبته 1.23%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 129 مليون سهم بقيمة 166.8 مليون درهم نفذت من خلال 2685 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 26 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 0.65% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.25% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع السلع القطاعات المتراجعة بنسبة 3.42% تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.02%.

وسجل سعر سهم Orascom Constructions أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.91% وصولاً إلى سعر 8.00 دولار تلاه سهم سوق دبي المالي بنسبة 1.53% وصولاً إلى سعر 0.994 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة تراجع بواقع 9.89% وصولاً إلى سعر 0.674 درهم تلاه سهم أجيليتي بنسبة 9.40% وصولاً إلى سعر 6.84 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 35.7 مليون درهم تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 30.7 مليون درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 44.3 مليون تلاه سهم أرابتك بواقع 10.9 مليون سهم.

تباين في أداء قطاعات السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8270.99 نقطة خاسراً بواقع 68.87 نقطة أو ما نسبته 0.83%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 161.6 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 133 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الأدوية القطاعات المرتفعة بنسبة 0.79% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.66%، وفي المقابل تصدر قطاع الصناديق العقارية المتداولة القطاعات المتراجعة بنسبة 2.14% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.41%.

وسجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93% وصولاً إلى سعر 19.92 ريال تلاه سهم عناية بنسبة 9.88% وصولاً إلى سعر 26.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم تعليم ريت أعلى نسبة تراجع بواقع 5.25% وصولاً إلى سعر 11.18 ريال تلاه سهم العقارية بنسبة 5.02% وصولاً إلى سعر 15.52 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 38.4 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 30.2 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 831.9 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 646.7 مليون ريال.

مؤشر السوق الكويتية يرتفع 0.23%

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة اليوم، وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 11.08 نقطة أو ما نسبته 0.23% ليقفل عند مستوى 4926.34 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 21.3 مليون سهم بقيمة 8.2 مليون دينار نفذت من خلال 1423 صفقة.

وسجل سعر سهم زين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.38% وصولاً إلى سعر 0.442 دينار تلاه سهم أجيليتي بنسبة 1.27% وصولاً إلى سعر 0.800 دينار. وسجل سعر سهم جي اف اتش اعلى نسبة تراجع بواقع 1.85% وصولاً إلى سعر 0.106 دينار تلاه سهم مشاريع بنسبة 1.61% وصولاً إلى سعر 0.244 دينار. واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.4 مليون سهم تلاه سهم صناعات واقع 2.8 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.8 مليون دينار تلاه سهم أجيليتي بواقع 1.5 مليون دينار.

السوق البحرينية ترتد هابطة

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط ترأسه قطاع البنوك التجارية وسط تراجع التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 4.00 نقطة أو ما نسبته 0.30% ليقفل عند مستوى 1309.56 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 12.1 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.01 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاعي الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 11.62 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة.

وسجل سعر سهم مجموعة البركة المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.64% وصولاً إلى سعر 0.310 دولار تلاه سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بواقع 0.67% وصولاً إلى سعر 0.755 دينار. وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 6.17% وصولاً إلى سعر 0.076 دينار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 1.72% وصولاً إلى سعر 0.114 دينار. واحتلت مجموعة البركة المصرفية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 8.7 مليون دينار تلاه مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 1.1 مليون دينار.

السوق العمانية تتراجع

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة اليوم بعد أداء سلبي لقطاع الخدمات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 4.49 نقطة وبنسبة 0.10% ليقفل عند مستوى 4556.02 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال نفذت من خلال 219 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.58%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.25% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.

وسجل سعر سهم عمان والإمارات القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.64% وصولاً إلى سعر 0.114 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بنسبة 2.38% وصولاً إلى سعر 0.430 ريال، وسجل سعر سهم المها لتسويق المنتجات النفطية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.720 ريال تلاه سهم حلويات عمان بنسبة 5.67% وصولاً إلى سعر 0.566 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم حلويات عمان بواقع 689.1 ألف سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 576.9 ألف ريال تلاه سهم حلويات عمان بواقع 390 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتفع

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليرتفع مؤشرها بنسبة 0.31% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2069.68 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.7 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون دينار نفذت من خلال 1338 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 31 شركة واستقرار لأسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.17% وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.42% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.18%.