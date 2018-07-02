الإمارات ضمن أكثر الدول استثماراً في أوزبكستان

الشارقة 24 – وام:

احتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة على قائمة الدول الأكثر استثماراً في جمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من العام 2018، وفقاً لبيانات البنك المركزي الأوزبكي وقال البنك المركزي الأوزبكي إن قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الاقتصاد الأوزبكي بلغت نسبة 6% من إجمال الاستثمارات الأجنبية المباشر خلال الربع الأول من العام 2018 .

وجاءت الولايات المتحدة الأميركية على رأس قائمة هذه الاستثمارات بنسبة 28%، والصين في المرتبة الثانية بنسبة 10% وبريطانيا في المرتبة الثالثة بنسبة 10% وجزر فيرجن البريطانية في المرتبة الرابعة بنسبة 8% والإمارات في المرتبة الخامسة بنسبة 6% وروسيا بنسبة 6% وتركيا 5% وماليزيا 4% وسويسرا 4% وألمانيا 4% هولندا 4% سنغافورة 3% جمهورية كوريا الجنوبية 2%.

وكشف تقرير البنك المركزي الأوزبكي أن التدفق الرئيسي من الاستثمارات في الربع الأول من العام 2018 ارتفع بنسبة 92%، ووفقاً لبيانات البنك المركزي فقد ارتفع رصيد الاستثمار المباشر في أوزبكستان من 4 مليارات دولار إلى 4.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2018 وبلغ صافي نمو الاستثمار المباشر من فئة غير المقيمين إلى 200 مليون دولار منها 197 مليون دولار على شكل إعادة استثمار الدخل.