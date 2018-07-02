علي النقبي: التحول الرقمي في اقتصادية الشارقة يشمل 145 خدمة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال علي أحمد النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية، التحول الرقمي بنسبة 100%، حيث أصبحت جميع خدمات الدائرة رقمية على الهواتف الذكية والبوابات الإلكترونية، الأمر الذي سيعزز من مكانة الشارقة على خارطة الاستثمارات العالمية".



وأضاف النقبي أن التحول الرقمي يعتبر أحد أهم المبادرات التي تبنتها اقتصادية الشارقة وعملت بكل جهد لتحقيقها، سعياً منها لتأسيس بيئة أعمال جاذبة تتميز بالتنافسية وفق معايير دولية، وذلك في إطار حرصها على تحقيق أحد أهم أهداف خطتها الاستراتيجية في قطاع التنمية الاقتصادية وهو تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.

وأكد أن توفير الخدمات والإجراءات بشكل رقمي يوفر الكثير من الوقت والجهد للمتعاملين، حيث سيوفر التحول الرقمي 145 خدمة إلكترونية عبر منصات الهواتف الذكية ومراكز الأعمال وتقديم الخدمات، وصولاً إلى تقديم خدمات مبتكرة من شأنها إسعاد المتعاملين تماشياً مع رؤية الإمارة في تقديم أفضل الخدمات المتوائمة مع متطلبات الاقتصاد المعرفي، لتوفير بنية رقمية داعمة للأعمال والاستثمار في الشارقة.