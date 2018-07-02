"الاتحادية للتنافسية والإحصاء" تطلق مسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن إطلاق مسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية في الدولة، ويعد أحد أهم المسوح الإحصائية المتخصصة التي تستهدف المنشآت الاقتصادية في الدولة.

يغطي المسح عدة أنشطة اقتصادية تشمل الصناعات الاستخراجية والتحويلية والمقاولات، ومن شأنه المساهمة في احتساب مجموعة من المؤشرات الأساسية في مجال البيئة والطاقة ومؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بهما.

وقال محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إن لمسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية دوراً استراتيجياً في توفير البيانات الحديثة والإحصائيات الدقيقة اللازمة لدعم جهود الدولة المستمرة لتطوير قطاع الطاقة ومواءمته مع توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز قطاعات الاقتصاد الأخضر والمحافظة على بصمتها البيئية الإيجابية من خلال تنويع مصادر الطاقة والصناعات المتعلقة بها.

وذكر أن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ستنفذ بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية المسح بإسلوب المعاينة بمختلف إمارات الدولة.

موضحا أن حجم العينة بلغ 4000 منشأة اقتصادية، وذلك خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.

ودعا أصحاب الأعمال من القطاع الخاص إلى التعاون مع فرق العمل الميدانية القائمة على مسح البيئة والطاقة، منوهاً إلى أن كل البيانات التي سيتم الإدلاء بها من طرف الجهات المشاركة في المسح تعامل بسرية تامة وتستخدم لأغراض العمل الإحصائي فقط.