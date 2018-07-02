592 مليار درهم قيمة الشيكات المتداولة في الإمارات خلال 5 شهور

الشارقة 24 – وام:

بلغ عدد الشيكات التي جرى التعامل معها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات 12.060 مليون شيك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، وصلت قيمتها نحو 592 مليار درهم، وذلك وفقاً للإحصاءات التي أصدرها اليوم الإثنين، مصرف الامارات المركزي عن نشاط حركة الشيكات في دولة الإمارات.

وتشكل قيمة الشيكات التي جرى تداولها في الفترة من يناير إلى نهاية مايو الماضيين نحو 39.3% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة طيلة العام 2017 البالغة 1.5 تريليون درهم، الأمر الذي يعكس تواصل نشاط الحركة الاقتصادية في الدولة.

وعلى صعيد الشيكات المرتجعة في الفترة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن عددها بلغ 515 ألف شيك تقريباً بقيمة وصلت إلى 26.2 مليار درهم، وبذلك لم تتجاوز نسبتها 4.3% من إجمالي قيمة الشيكات المنفذة التي جرى التعامل معها في نهاية شهر مايو الماضي.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي، أن شهر مايو الماضي شهد مجدداً ارتفاعاً في حركة تداول الشيكات التي وصل عددها إلى 2.4 مليون شيك تقريباً بقيمة بلغت 123.8 مليار درهم بنمو نسبته 5.1%، مقارنة مع شهر أبريل السابق والذي وصلت فيه قيمة الشيكات المتداولة 117 مليار درهم.

وفي شهر مارس من العام ذاته بلغ عدد الشيكات التي جرى مقاصتها 2.5 مليون شيك بقيمة وصلت إلى نحو 124 مليار درهم، في حين وصل عددها في شهر فبراير 2.25 مليون شيك بقيمة 109.34 مليار درهم.

وفي الشهر الأول من العام بلغ عدد الشيكات المنفذة مليونين و406 آلاف شيك بقيمة وصلت إلى 117.7 مليار درهم.