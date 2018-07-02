الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، التي تتخذ من طرابلس مقراً الإثنين في بيان، إنه تم تعليق عمليات إنتاج النفط وتصديره من الشرق الليبي، بعد سيطرة الجيش الوطني على منطقة الهلال النفطي وإعلانه وضع المرافئ النفطية تحت إشراف السلطات الليبية الموازية.

وأضاف البيان أن "المؤسسة تعلن حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من ميناءي الحريقة والزويتينة".

وكانت مؤسسة النفط أعلنت في 14 يونيو الماضي حالة القوة القاهرة في ميناءي السدرة ورأس لانوف، ما يعني توقف كل عمليات التصدير من هذه المنطقة.