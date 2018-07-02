أسعار الذهب تهبط 0.3% مع صعود الدولار

الشارقة 24 – رويترز:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع ارتفاع الدولار، بعد أن دعمت بيانات التضخم الأميركي الأسبوع الماضي رؤية مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.3 %عند 1248.98 دولار للأوقية "الأونصة".

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 % إلى 1250.20 دولار للأوقية.

تعزز الدولار مقابل سلة عملات وواصل مكاسبه أمام الين ليسجل مستوى مرتفعاً جديداً في 6 أسابيع عند 111.06 ين، مدعوماً بالقوة النسبية للاقتصاد الأميركي وفرص إجراء المزيد من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض البلاتين 0.8 % في المعاملات الفورية إلى 840.70 دولار للأوقية، بعد أن سجل أقل مستوى له منذ يناير 2016 عند 835.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت الفضة 0.6 % إلى 15.98 دولار للأوقية وفقد البلاديوم 0.5 % ليصبح 947.76 دولار للأوقية.