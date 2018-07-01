الأخضر يلون بورصات المنطقة باستثناء "العمانية" و"الأردنية"

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع في جلسة يوم الأحد، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.54% لتقفل عند مستوى 2864.42 نقطة، كما ارتفعت السوق السعودية في ظل تباين أداء قطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.31% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8339.86 نقطة، كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.21% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4915.26 نقطة في ظل تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، وفي المقابل سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1313.57 نقطة، بينما تراجعت السوق العمانية بواقع 0.25% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4560.51 نقطة بضغط من قطاعي المال والصناعة، وأخيراَ سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعا بنسبة 0.34% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2063.36 نقطة.

ارتفاع سوق دبي بدعم شبه جماعي من قطاعاتها

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم الأحد، وسط ارتفاع في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2864.42 نقطة مرتفعاً بواقع 43.42 نقطة أو ما نسبته 1.54%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 187.3 مليون سهم بقيمة 217.9 مليون درهم نفذت من خلال 3426 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 6 شركات واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.25% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.71% تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.07%.

وسجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين اعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.04% وصولاً إلى سعر 0.672 درهم تلاه سهم أرابتك بنسبة 7.85% وصولاً إلى سعر 2.06 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.78% وصولاً إلى سعر 0.830 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بنسبة 3.43% وصولاً إلى سعر 0.760 درهم، واحتل سهم دريك أند سكيل انترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 62.8 مليون درهم تلاه سهم أرامكس بواقع 27.5 مليون درهم، واحتل سهم دريك أند سكيل انترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 82.9 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 15.1 مليون سهم.

بداية أسبوع خضراء للسوق السعودية وسط تباين أداء القطاعات

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة يوم الأحد، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8339.86 نقطة رابحاً بواقع 25.67 نقطة أو ما نسبته 0.31%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 152.3 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 74 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 103 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الصناديق العقارية المتداولة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.91% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.22%، وفي المقابل تصدر قطاع الأدوية القطاعات المتراجعة بنسبة 0.94% تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.89%.

وسجل سعر سهم الجزيرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93% وصولاً إلى سعر 15.28 ريال تلاه سهم تعليم بنسبة 9.26% وصولاً إلى سعر 11.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 6.11% وصولاً إلى سعر 18.12 ريال تلاه سهم الحكير بنسبة 5.79% وصولاً إلى سعر 24.40 ريال، واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.1 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 27.9 مليون سهم، واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 714.3 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 582.3 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتفع وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، وذلك وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 10.44 نقطة أو ما نسبته 0.21% ليقفل عند مستوى 4915.26 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 23.7 مليون سهم بقيمة 7.7 مليون دينار نفذت من خلال 1241 صفقة.

وسجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.69% وصولاً إلى سعر 0.870 دينار تلاه سهم الدولي بنسبة 1.33% وصولاً إلى سعر 0.228 دينار، وسجل سعر سهم صناعات أعلى نسبة تراجع بواقع 0.63% وصولاً إلى سعر 0.157 دينار تلاه سهم بنك وربة بنسبة 0.46% وصولاً إلى سعر 0.215 دينار، واحتل سهم جي اف اتش المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.3 مليون سهم تلاه سهم خليج ب واقع 3.4 مليون سهم، واحتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1.2 مليون دينار.

بداية أسبوع خضراء للسوق البحرينية وسط ارتفاع القطاعات

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأحد، بدعم ترأسه قطاع الاستثمار وسط تراجع التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.57 نقطة أو ما نسبته 0.20% ليقفل عند مستوى 1313.57 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 609.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 3.22 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.65 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.49 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.105 دولار تلاه سهم عقارات السيف بواقع 1.74% وصولاً إلى سعر 0.234 دينار، وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 1.89% وصولاً إلى سعر 0.104 دينار تلاه سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.45% وصولاً إلى سعر 0.446 دينار، واحتلت مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.1 مليون دينار تلاه المؤسسة العربية المصرفية بواقع 730 ألف دينار.

قطاع الخدمات يحد من تراجع السوق العمانية

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، بعد أداء سلبي لقطاعي المال والصناعة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 11.24 نقطة وبنسبة 0.25% ليقفل عند مستوى 4560.51 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.9 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال نفذت من خلال 187 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات واستقرار أسعار أسهم 15 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.47% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04%.

وسجل سعر سهم الوطنية العمانية للهندسة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.04% وصولاً إلى سعر 0.050 ريال تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 0.92% وصولاً إلى سعر 0.110 ريال، وسجل سعر سهم عمان والإمارات القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.110 ريال تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 3.05% وصولاً إلى سعر 0.191 ريال، واحتل سهم بنك مسقط مركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.6 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي بواقع 2 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 992.7 ألف ريال تلاه سهم البنك الأهلي بواقع 320 الف ريال.

السوق الأردنية تتراجع بضغط من قطاع الصناعة

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة يوم الأحد، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.34% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2063.36 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون دينار نفذت من خلال 1355 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 42 شركة واستقرار لأسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.64% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.26% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.24%.