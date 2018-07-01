سلطان بن هده السويدي: 41 مليار درهم حجم الإنتاج الصناعي في الشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:





أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن حجم الإنتاج الصناعي في الشارقة وصل إلى 41 مليار درهم خلال العام الماضي، وبذلك حافظ القطاع الصناعي على الوزن النسبي الأكبر في هيكل اقتصاد الإمارة بنسبة 16.9% تلاه القطاع العقاري بنسبة 13%، في حين جاءت تجارة الجملة والتجزئة ثالثاً وبنسبة 12% والأنشطة المالية والتأمين في المركز الرابع بنسبة 10.3%، ونوه بأن القطاع الصناعي شكل أكبر تكوين رأسمالي ثابت في الإمارة بإجمالي 15.6 مليار درهم خلال 2017.

وأعتبر السويدي أن من أهم أسباب هذه النجاح الاقتصادي هو التطور الذي شهدته البنية التحتية والطرق والمرافق وتوفير مزيد من الأراضي في الإمارة، وتطوير مناطق صناعية كبيرة كمنطقة الصجعة وغيرها من المناطق الأخرى بالإمارة، يضاف إلى ذلك الجهود المؤسسية التي تتخذها حكومة الشارقة والدوائر الأخرى بما في ذلك دائرة التنمية الاقتصادية من إنشاء إدارات جديدة للتنمية الصناعية، وتحديث وتطوير الإحصاء الصناعي والتواصل الدائم مع المستثمرين من خلال استمارات الاستقصاء الدورية لبيان الفرص والتحديات، وأيضاً تقديم الدعم الفني لهم وتقديم برنامج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيعهم وتأهيلهم للمساهمة في دعم الصناعة في إمارة الشارقة.

وأضاف، إن الشارقة تساهم في رفد القطاع الصناعي بالدولة ببنية تحتية قوية، وإنها تمثل وجهة استثمارية بارزة في هذا الإطار، خاصة أنها تقدم مميزات استثمارية كبرى في القطاع الصناعي والتجاري، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية تعمل جاهدة على تذليل العقبات الاستثمارية.