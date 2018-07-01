مصر توقع عقد تمويل إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في المنطقة

الشارقة 24 – وام:

وقع الفريق مهاب مميش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يوم السبت، عقود تمويل إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، "مشروع التحرير للبتروكيماويات"، مع المهندس باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة العالمية.

وأكد أن استثمارات المشروع، الذي يقام بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، على مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع، تبلغ حوالي 11 مليار دولار، وتوفر 48 ألف فرصة عمل.

من جانبه، قال باسل الباز: إن للمشروع أهمية خاصة في تنمية الاقتصاد المصري، ويعتبر قاعدة انطلاق للعديد من المشروعات التكميلية المتوسطة والصغيرة، التي تتيح فرصاً كبيرة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، للعمل في مصر من خلاله، موضحاً أن المشروع يعمل على توفير 35 ألف فرصة عمل، خلال فترة الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل، عند تشغيل المشروع، إلى جانب 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة في مجال الخدمات والدعم.