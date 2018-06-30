الإمارات تشارك في "تحضيرية" مؤتمر الثروة المعدنية بالرباط

الشارقة 24 – وام:

شاركت وزارة الطاقة والصناعة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية، والذي سيعقد خلال الفترة من 26-28 نوفمبر المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعها بالرباط، برئاسة عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، حيث تمت مناقشة المحاور التي سيتضمنها المؤتمر وهي: واقع وآفاق الاستثمارات التعدينية في الدول العربية، والأنظمة والتشريعات التعدينية في الدول العربية، ومحور الاستكشاف الجيولوجي والاستغلال التعديني والتقنيات الحديثة، والصناعات التعدينية والاستخراجية والتحويلية، فضلاً عن استخدام الطاقات المتجددة، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، إضافة إلى محور التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية في هذا القطاع.

وقال خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة عضو اللجنة التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر: إن الإمارات ستشارك بعدد من أوراق العمل الفنية التي ستعكس التطور الذي تشهده الدولة في هذا القطاع الحيوي، بما فيه استخدام أفضل التقنيات المتاحة والتركيز على استدامة الموارد الطبيعية وصولا إلى التنمية المستدامة في هذا القطاع.

من جانبه، قال المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر: إن المؤسسة سوف تشارك بعرض ورقة عمل حول فرص الاستثمار التعديني بالفجيرة.